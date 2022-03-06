Заявление Юга.ру: почему редакция не может освещать «спецоперацию» в Украине и события на улицах Краснодара
Редакция Юга.ру вынуждена внести изменения в редакционную политику в связи с новыми законами, которые жестко ограничивают возможности журналистов по поиску источников и даже простому наблюдению за происходящим
Уже в первый день объявления властью «военной спецоперации» в Украине Роскомнадзор обязал писать о ней исключительно по «официальным российским источникам» и начал блокировать независимые СМИ. А уже 4 марта Госдума приняла «закон о фейках» о ВС РФ. В случае публикации любых данных, не исходящих напрямую от Минобороны, он угрожает журналистам и редакциям сроками до 15 лет тюрьмы. Для многих изданий это стало последней каплей: одни закрылись, другие приостановили работу, третьи пытаются публиковать материалы в рамках законодательства.
Юга.ру решили продолжить работу. Мы понимаем и открыто говорим своим читателям, что не сможем писать о многих событиях, связанных со «спецоперацией». О событиях, которые прямо сейчас происходят в том числе в Краснодарском крае, ЮФО и России.
Редакция Юга.ру всегда стремилась объективно освещать действительность, давая площадку разным мнениям и беспристрастно показывая реальность. При этом мы подчиняемся российскому законодательству и выполняем указы и требования контролирующих органов.
Мы вынуждены изменить свою редакционную политику, так как не чувствуем, что наши сотрудники и их семьи в безопасности.
5 марта домой к нашему журналисту пришла полиция — ему вынесли предостережение против «антиобщественного поведения». Его же 27 февраля полицейские увели в отделение с проходившей на улице Красной мирной акции, которую он освещал по редакционному заданию, имея при себе все необходимые по закону атрибуты журналиста. Мы понимаем, что это ничто по сравнению, например, с обысками в редакции «Псковской губернии», которые происходили одновременно с визитами к нашим сотрудникам, но и то, и другое — ограничение свободы слова. Увы, весной 2022 года закон о СМИ и статья 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) фактически утратили свою силу — их место занял «закон о фейках», который уже собираются распространить на Росгвардию и другие, не только военные ведомства.
Означает ли это, что эхо «спецоперации» исчезнет с нашего сайта полностью? Нет. Мы продолжим писать о ее социоэкономических эффектах от закрытия магазинов и аэропортов до наружно-патриотической рекламы и официальных некрологов. Мы будем работать так же честно и профессионально, как и ранее, но у нас больше нет возможности выйти на улицу в выходной день или передать сведения источника, не подтвержденные властью.