Заявление Юга.ру: почему редакция не может освещать «спецоперацию» в Украине и события на улицах Краснодара

Редакция Юга.ру вынуждена внести изменения в редакционную политику в связи с новыми законами, которые жестко ограничивают возможности журналистов по поиску источников и даже простому наблюдению за происходящим

Уже в первый день объявления властью «военной спецоперации» в Украине Роскомнадзор обязал писать о ней исключительно по «официальным российским источникам» и начал блокировать независимые СМИ. А уже 4 марта Госдума приняла «закон о фейках» о ВС РФ. В случае публикации любых данных, не исходящих напрямую от Минобороны, он угрожает журналистам и редакциям сроками до 15 лет тюрьмы. Для многих изданий это стало последней каплей: одни закрылись, другие приостановили работу, третьи пытаются публиковать материалы в рамках законодательства.

Юга.ру решили продолжить работу. Мы понимаем и открыто говорим своим читателям, что не сможем писать о многих событиях, связанных со «спецоперацией». О событиях, которые прямо сейчас происходят в том числе в Краснодарском крае, ЮФО и России.

Редакция Юга.ру всегда стремилась объективно освещать действительность, давая площадку разным мнениям и беспристрастно показывая реальность. При этом мы подчиняемся российскому законодательству и выполняем указы и требования контролирующих органов.

Мы вынуждены изменить свою редакционную политику, так как не чувствуем, что наши сотрудники и их семьи в безопасности.