В кинотеатрах Краснодара перестанут показывать «Касабланку», а «Криминальное чтиво» вообще не выйдет в повторный прокат

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Sammy-Sander с сайта pixabay.com
    © Фото Sammy-Sander с сайта pixabay.com

Правообладатели «Касабланки» и «Криминального чтива» отозвали лицензии на повторный прокат этих фильмов в России

Напомним, в краснодарских кинотеатрах с 2 марта начали демонстрировать черно-белую романтическую драму «Касабланка» режиссера Майкла Кертиса 1942 года. Показы приурочены к 80-летию кинокартины.

«Друзья, прокат «Касабланки» завершается. С завтрашнего дня отменяются все сеансы в кинотеатрах, продливших прокат на вторую неделю, по причине отзыва лицензии правообладателем. Надеемся, все желающие успели посмотреть фильм на больших экранах», — такое сообщение появилось 10 марта в телеграм-канале и инстаграме «Иноекино».

С 31 марта в кинотеатрах должны были показывать культовый фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», за который режиссер получил «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Пока повторная демонстрация на неопределенный срок поставлена на паузу. Причина всё та же — отзыв лицензии правообладателем.

Зато 12 марта во всех кинотеатрах Краснодара покажут концерт известного корейского бойбенда BTS. Это будет прямая трансляция из Сеула. Начало сеансов в 11:45 и в 15:45. Билетов осталось очень мало.

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В кинотеатрах Краснодара перестанут показывать «Касабланку», а «Криминальное чтиво» вообще не выйдет в повторный прокат
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