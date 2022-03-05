Владелец Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius объявил о закрытии магазинов в России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Компания Inditex, которая владеет крупными брендами одежды, объявила о приостановке работы российских магазинов и онлайн-платформ

«Коммерсантъ» со ссылкой на издание Bloomberg сообщает о решении Inditex закрыть российские магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius (по три магазина в Краснодаре) и Oysho, Pull & Bear (по два магазина в Краснодаре).

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — цитирует «Коммерсантъ» сообщение компании Inditex.

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Всего в России работают 502 магазина компании. Около 8,5% Inditex приходится на российский рынок.

В краснодарских магазинах компании Юга.ру не смогли ответить на вопрос, будут ли они работать 6 марта, и посоветовали съездить за покупками, если есть такие планы, до конца рабочего дня 5 февраля.

Ранее Юга.ру писали, что IKEA из-за ситуации в Украине временно закрыла в России свои магазины до 31 мая.

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