Владелец Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius объявил о закрытии магазинов в России

Компания Inditex, которая владеет крупными брендами одежды, объявила о приостановке работы российских магазинов и онлайн-платформ

«Коммерсантъ» со ссылкой на издание Bloomberg сообщает о решении Inditex закрыть российские магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius (по три магазина в Краснодаре) и Oysho, Pull & Bear (по два магазина в Краснодаре).

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — цитирует «Коммерсантъ» сообщение компании Inditex.