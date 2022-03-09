ЦБ запретил продавать валюту гражданам и ввел временные ограничения по валютным операциям

Центробанк сообщил, что до 9 сентября в России нельзя снимать с валютных вкладов более 10 тыс. долларов, остальные сбережения удастся снять только в рублях

Пресс-служба ЦБ 9 марта сообщила о введении в России временного порядка операций с наличной валютой. Это значит, что на время действия этого порядка (до 9 сентября 2022 года) валюта будет выдаваться в американских долларах независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

«Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт», — говорится в сообщении ЦБ.

Клиенты банков смогут открывать новые валютные счета и вклады. Но снимать с них деньги можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи наличных.

Банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.