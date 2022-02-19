В Ростовскую область прибыло более 30 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР
Власти непризнанных Донецкой и Луганской республик организовали эвакуацию населения в Россию. Людей размещают в Ростовской области
Напряжение на российско-украинской границе. Об этом пишут СМИ с 23 января. 12 февраля президенты РФ, США и Франции обсудили сложившуюся ситуацию. Американские СМИ со ссылкой на многочисленные источники назвали возможной датой наступления российских военных 16 февраля. Российские власти заявляли, что не планируют нападений, а наращивание военных сил у границы объяснили совместными учениями с Республикой Беларусь.
Власти Америки и еще более 20 стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за риска российского вторжения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления США «истерикой».
Обострение ситуации 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля ТАСС сообщил, что власти ДНР организовали эвакуацию населения в Россию. Кризис усугубился после взрыва машины в Донецке у дома правительства. Издание заявило, что взорванная машина принадлежала начальнику управления Народной милиции Денису Синенкову. Сам он не пострадал.
Как пишет «Коммерсантъ», власти Украины отрицают подготовку наступления в Донбассе. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что операций в Донбассе не планируется.
Ситуация с беженцами. Вечером 18 февраля на сайте правительства ДНР появилось обращение главы непризнанной республики. В нем говорится об эвакуации женщин, детей и стариков.
«По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — говорится в тексте обращения.
Журналист Bellingcat (СМИ признано иноагентом) обратил внимание, что видео были записаны еще 16 февраля, согласно метаданным. При этом главы республик в видеороликах говорят о 18 февраля как об актуальной дате.
Президент Путин поручил выплатить прибывающим беженцам по 10 тыс. рублей — СМИ.
В 22:23 в Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за приема беженцев, сообщило правительство региона. На базе лагерей, санаториев и баз отдыха подготовили 3 тыс. 274 места, планировали увеличить количество мест до 10 тыс.
В 22:27 МЧС России рассказало, что в Ростовскую область въехало 80 автобусов, в первую очередь эвакуировали детей. Ночью 19 февраля ТАСС со ссылкой на МЧС ЛНР заявило, что республику покинуло 25 тыс. человек. В МЧС ДНР сказали, что к 06:30 19 февраля эвакуировали 6 тыс. 603 человека, из них 2 тыс. 436 — дети.
19 февраля в 10:00 в Ростовской области начал действовать режим ЧС, написал Интерфакс со ссылкой на губернатора Василия Голубева. По данным ТАСС, в области готово восемь пунктов временного размещения для 13 тыс. беженцев.
В 10:58 «Вести Кубань» рассказали примерный порядок действий для людей, которые хотят взять под опеку эвакуированных детей.