В Ростовскую область прибыло более 30 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР

Власти непризнанных Донецкой и Луганской республик организовали эвакуацию населения в Россию. Людей размещают в Ростовской области

Напряжение на российско-украинской границе. Об этом пишут СМИ с 23 января. 12 февраля президенты РФ, США и Франции обсудили сложившуюся ситуацию. Американские СМИ со ссылкой на многочисленные источники назвали возможной датой наступления российских военных 16 февраля. Российские власти заявляли, что не планируют нападений, а наращивание военных сил у границы объяснили совместными учениями с Республикой Беларусь. Власти Америки и еще более 20 стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за риска российского вторжения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления США «истерикой».

Обострение ситуации 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля ТАСС сообщил, что власти ДНР организовали эвакуацию населения в Россию. Кризис усугубился после взрыва машины в Донецке у дома правительства. Издание заявило, что взорванная машина принадлежала начальнику управления Народной милиции Денису Синенкову. Сам он не пострадал. Как пишет «Коммерсантъ», власти Украины отрицают подготовку наступления в Донбассе. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что операций в Донбассе не планируется.

Ситуация с беженцами. Вечером 18 февраля на сайте правительства ДНР появилось обращение главы непризнанной республики. В нем говорится об эвакуации женщин, детей и стариков. «По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — говорится в тексте обращения. Журналист Bellingcat (СМИ признано иноагентом) обратил внимание, что видео были записаны еще 16 февраля, согласно метаданным. При этом главы республик в видеороликах говорят о 18 февраля как об актуальной дате.