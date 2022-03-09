McDonald's, PepsiCo, Starbucks и Coca-Cola объявили об уходе из России
Американские продовольственные компании приостанавливают свою деятельность в РФ из-за «спецоперации» в Украине
Что происходит. 8 марта несколько американских компаний заявили о приостановке бизнеса на российском рынке из-за ситуации в Украине. Среди них — McDonald's, PepsiCo, Starbucks и Coca-Cola.
McDonald's. На сайте корпорации появилось официальное письмо, в котором говорится, что такое решение принято из-за проведения «специальной военной операции» в Украине. При этом в компании уточнили, что продолжат выплачивать сотрудникам в России и Украине заработную плату.
«В России у нас работает 62 тыс. человек, которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald’s... Мы работаем с сотнями местных, российских поставщиков и партнеров, которые производят продукты для нашего меню... И каждый день мы обслуживаем миллионы российских клиентов, которые рассчитывают на McDonald’s. За более чем тридцать лет работы McDonald’s в России мы стали важной частью 850 сообществ, в которых мы работаем», — говорится в сообщении компании.
За 30 лет работы в России McDonald’s открыл более 850 предприятий. В региональные и федеральный бюджеты поступало около 167 млрд рублей налоговых выплат. Суммарный объем инвестиций компании в России — 2,5 млрд долларов. Это самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится около 25% всех налоговых поступлений российской индустрии питания вне дома.
В Краснодаре работает 19 ресторанов быстрого обслуживания. Точной даты их закрытия нет. Заказ еды из ресторана все еще доступен на сайтах доставки, никаких ограничений там нет.
В одном из ресторанов журналисту Юга.ру рассказали, что краснодарские заведения работают в штатном режиме. О датах закрытия ресторанов в городе информации нет, как только она появится, будет официальное заявление.
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Coca-Cola и PepsiCo. 8 марта компании сообщили о намерении покинуть рынок РФ из-за ситуации в Украине. При этом там не уточнили, какие меры предусмотрены этим решением. В России Coca-Cola HBC принадлежат десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков.
PepsiCo продолжит выпускать продукты первой необходимости, например молочные продукты и детское питание. Это, по словам представителей копании, позволит поддерживать 20 тыс. российских сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, сообщает Tjournal.
Coca-Cola выпускает в России напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, FuzeTea, Blazer и соки RICH, «Добрый», «Моя семья».
PepsiCo производит напитки Pepsi, Lipton, 7UP, Aqua Minerale, Mirinda, Mountain Dew, Adrenaline Rush, Drive, «Русский дар», «Чудо-ягода», соки «Фруктовый сад», J7, «Я», «Любимый». А также снэки Lay's, «Хрусteam», Cheetos, Doritos.
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Starbucks. О приостановке бизнеса в России заявила американская сеть кофеен Starbucks. В заявлении отмечается, что решение о приостановке работы принято в связи с событиями вокруг Украины. Оно вступает в силу немедленно, сообщает ТАСС.
По данным с сайта Starbucks в России, в Краснодаре находится две кофейни компании. Там указано, что в настоящий момент они работают в штатном режиме.