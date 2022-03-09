McDonald's, PepsiCo, Starbucks и Coca-Cola объявили об уходе из России

McDonald's. На сайте корпорации появилось официальное письмо, в котором говорится, что такое решение принято из-за проведения «специальной военной операции» в Украине. При этом в компании уточнили, что продолжат выплачивать сотрудникам в России и Украине заработную плату.



«В России у нас работает 62 тыс. человек, которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald’s... Мы работаем с сотнями местных, российских поставщиков и партнеров, которые производят продукты для нашего меню... И каждый день мы обслуживаем миллионы российских клиентов, которые рассчитывают на McDonald’s. За более чем тридцать лет работы McDonald’s в России мы стали важной частью 850 сообществ, в которых мы работаем», — говорится в сообщении компании.



За 30 лет работы в России McDonald’s открыл более 850 предприятий. В региональные и федеральный бюджеты поступало около 167 млрд рублей налоговых выплат. Суммарный объем инвестиций компании в России — 2,5 млрд долларов. Это самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится около 25% всех налоговых поступлений российской индустрии питания вне дома.



В Краснодаре работает 19 ресторанов быстрого обслуживания. Точной даты их закрытия нет. Заказ еды из ресторана все еще доступен на сайтах доставки, никаких ограничений там нет.

В одном из ресторанов журналисту Юга.ру рассказали, что краснодарские заведения работают в штатном режиме. О датах закрытия ресторанов в городе информации нет, как только она появится, будет официальное заявление.