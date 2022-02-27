Российские учителя выступили за мир между Россией и Украиной

Об этом написала в фейсбуке писательница и журналистка Ирина Лукьянова. В открытом обращении указывается, что любая война — это человеческие жертвы и разрушения. Она неизбежно влечет за собой массовые нарушения прав человека.

«Мы — учителя, и насилие противоречит самой сути нашей профессии. В пекле войны погибнут наши ученики. Война неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны. Мы поддерживаем антивоенные протесты и требуем немедленного прекращения огня», — говорится в тексте.

На момент создания новости письмо подписали 2 тыс. 957 учителей практически из всех регионов России, в том числе из Краснодарского края и Республики Адыгея. Кроме того, 25 февраля российские учителя опубликовали петицию, в которой открыто поддержали антивоенные протесты.

Как писали Юга.ру, тысячи российских врачей подписали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором призвали власти к миру с Украиной. Напомним, 23 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сказал о проведении специальной операции в Донбассе.