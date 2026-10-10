Поезд Новороссийск — Москва задержали более чем на четыре часа из-за атаки БПЛА

По данным железнодорожников, 14 пассажирских и два пригородных поезда задерживаются на срок от 57 минут до 3 часов 40 минут. Поезд № 29 Новороссийск — Москва задержан более чем на четыре часа. Его пассажиров обеспечили питанием и бутилированной водой.



Пострадавших нет. В 7:49 движение по обоим путям моста восстановили. Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить время задержек.