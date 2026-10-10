Поезд Новороссийск — Москва задержали более чем на четыре часа из-за атаки БПЛА

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В Ростовской области после атаки БПЛА на железнодорожный мост задерживаются 16 поездов, в том числе состав Новороссийск — Москва

10 октября пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что в результате атаки беспилотников был поврежден разводной железнодорожный мост на участке Ростов — Батайск.

Читайте также:

По данным железнодорожников, 14 пассажирских и два пригородных поезда задерживаются на срок от 57 минут до 3 часов 40 минут. Поезд № 29 Новороссийск — Москва задержан более чем на четыре часа. Его пассажиров обеспечили питанием и бутилированной водой.

Пострадавших нет. В 7:49 движение по обоим путям моста восстановили. Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить время задержек.

Ранее Юга.ру писали, что 21 сентбря сход вагонов в Ростовской области изменил маршруты поездов в направлении Адлера, Сириуса и Новороссийска.

Железная дорога Новороссийск Поезда Ростовская область СВО

Новости

«Эльбрус» может открыть горнолыжный сезон в начале ноября
В Туапсе обломки беспилотника ранили человека, на горе вспыхнул пожар
Поезд Новороссийск — Москва задержали более чем на четыре часа из-за атаки БПЛА
С заботой о будущем. В Краснодаре обсудят осознанную моду
Краснодарский край стал лидером в РФ по числу участков в зонах затопления
На Кубани продолжается бархатный сезон: Черное море прогрелось до +22 °C

Лента новостей

Реклама на сайте