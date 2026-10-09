Краснодарский край стал лидером в РФ по числу участков в зонах затопления

На Кубани зарегистрировано более 500 тыс. участков в зонах подтопления — это наивысший показатель в России

На втором месте расположилась Свердловская область (196,5 тыс.), на третьем — Дагестан (195,2 тыс.). Также в топ-10 вошла Ростовская область.

9 октября основатель сервиса проверки участков ГИСЛС Леонид Соловьев сообщил РИА «Недвижимость», что Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по количеству земельных участков, входящих в зоны затопления и подтопления. На Кубани в такие зоны попало 502,9 тыс. участков (причем 70% из них — без строений).

Всего по России в опасных зонах находится 3,75 млн участков, из которых 2,57 млн пока свободны от застройки. Вступивший в силу ФЗ № 301 запрещает возводить объекты капитального строительства на таких территориях без создания систем инженерной защиты. В зонах риска в основном оказались участки под личное подсобное хозяйство (27%), ИЖС (26%), а также садоводство и дачи (17%).

Эксперт отметил, что почти 1,2 млн участков по всей стране попали в зоны подтопления из-за применения старой методики расчета. По действующим с июня 2024 года правилам (полоса 50 метров вдоль зоны затопления) они не должны туда входить, однако автоматически границы не пересматриваются — для этого требуется отдельная процедура.

Ранее ЗСК направило обращение председателям правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой смягчить нормы закона. По словам кубанских депутатов, запрет заблокировал строительство и реконструкцию жизненно важных для региона объектов, включая дороги, трубопроводы и линии электропередачи.