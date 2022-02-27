Российские работники культуры, искусства, моды и киноиндустрии выступили против операции в Донбассе

В сети появились открытые письма, в которых российские работники культуры, искусства, моды и киноиндустрии призывают к миру с Украиной

Напомним, 23 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сказал о проведении специальной операции в Донбассе. Такое решение, по словам президента, принято после просьб ДНР и ЛНР о помощи.

Открытое письмо против спецоперации написали работники культуры и искусства — художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры. В тексте отмечается, что сейчас в первую очередь их беспокоит судьба украинцев, жизнь и безопасность людей.

«Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, вывода российских войск с территории Украины и проведения мирных переговоров», — говорится в письме, которое на момент создания новости подписали 6 тыс. 704 человека.

Не остались в стороне и отечественные дизайнеры и иллюстраторы. Создатели письма указывают, что военные действия рушат судьбы и вообще противоречат сути их деятельности — проектированию коммуникации.

«Мы за честность, открытость и внимательность к людям! Мы против любой войны, тем более войны с Украиной. В Украине живут наши коллеги, друзья и родственники. Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против нее несправедлива и бессмысленна. Мы не хотим, чтобы в Украине убивали наших коллег и друзей. Мы хотим вместе с ними жить, создавать и созидать в мире. Участвуя в войне, мы разрушаем эту связь», — говорится в письме, которое уже подписали 7 тыс. 134 человека.

Сообщество архитекторов и градостроителей начало сбор подписей (их уже 4 тыс. 868) против военных действий в Украине. Создатели считают недопустимым наступление российских войск на территорию этой страны.

Кроме того, 15 отечественных кинематографистов выпустили видеообращение, в котором выступили также против спецоперации в Украине. Среди них Антон Долин, Александр Роднянский, Евгений Цыганов, Нигина Сайфуллаева, Вениамин Смехов, Михаил Местецкий, Юрий Быков, Андрей Звягинцев, Юлия Ауг, Кантемир Балагов, Оксана Карас, Илья Хржановский, Кира Коваленко, Елена Коренева, Роман Васьянов.