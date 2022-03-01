Напомним, 24 февраля президент Путин сообщил о начале «специальной военной операции» в Украине, его процитировал ТАСС. После этого на юге России закрыли 12 аэропортов (из них вновь заработал только один — ставропольский). Ограничение на полеты продлили до ночи 8 марта. У банкоматов выстроились очереди из людей, желающих снять наличные. На Россию, в том числе и на краснодарских чиновников, наложили ряд санкций.

Люди по всей стране вышли на улицы в знак несогласия с военными действиями. Протестующих увозили в отделения полиции, как и журналистов, пикетчики сообщают о преследованиях, к экс-депутату Александру Коровайному пришли с обыском после антивоенных высказываний.

Многие выступили за мир с соседней страной:

краснодарский адвокат Михаил Беньяш предложил коллегам написать Путину открытое письмо с призывом к миру. Вопрос сняли с обсуждения, но письма от членов Федеральной палаты адвокатов, от юристов и правозащитников все-таки появились;

российские врачи обратились к Путину с просьбой о мире;

призыв поддержали учителя;

а также работники культуры, искусства, моды и киноиндустрии;

требование прекратить «военную операцию» высказали комики, психологи, НКО, экоактивисты, ученые, архитекторы, студенты и преподаватели, а общую петицию подписали более 1 млн человек. Ссылки на все письма активисты собирают на сайте.

1 марта редакция «Правмира» опубликовала открытое обращение священнослужителей Русской православной церкви с призывом к примирению и немедленному прекращению огня.

«Мы, священники и диаконы Русской православной церкви, каждый от своего имени, обращаемся ко всем, от кого зависит прекращение братоубийственной <Роскомнадзор> в Украине, с призывом к примирению и немедленному прекращению огня», — Юга.ру цитируют текст обращения с самоцензурой авторов.