«Желаем возвращения всех воинов в родные дома». Священники РПЦ выступили за мир с Украиной
Священнослужители РПЦ подписывают обращение с призывом к примирению России с Украиной
Напомним, 24 февраля президент Путин сообщил о начале «специальной военной операции» в Украине, его процитировал ТАСС. После этого на юге России закрыли 12 аэропортов (из них вновь заработал только один — ставропольский). Ограничение на полеты продлили до ночи 8 марта. У банкоматов выстроились очереди из людей, желающих снять наличные. На Россию, в том числе и на краснодарских чиновников, наложили ряд санкций.
Люди по всей стране вышли на улицы в знак несогласия с военными действиями. Протестующих увозили в отделения полиции, как и журналистов, пикетчики сообщают о преследованиях, к экс-депутату Александру Коровайному пришли с обыском после антивоенных высказываний.
Многие выступили за мир с соседней страной:
- краснодарский адвокат Михаил Беньяш предложил коллегам написать Путину открытое письмо с призывом к миру. Вопрос сняли с обсуждения, но письма от членов Федеральной палаты адвокатов, от юристов и правозащитников все-таки появились;
- российские врачи обратились к Путину с просьбой о мире;
- призыв поддержали учителя;
- а также работники культуры, искусства, моды и киноиндустрии;
- требование прекратить «военную операцию» высказали комики, психологи, НКО, экоактивисты, ученые, архитекторы, студенты и преподаватели, а общую петицию подписали более 1 млн человек. Ссылки на все письма активисты собирают на сайте.
1 марта редакция «Правмира» опубликовала открытое обращение священнослужителей Русской православной церкви с призывом к примирению и немедленному прекращению огня.
«Мы, священники и диаконы Русской православной церкви, каждый от своего имени, обращаемся ко всем, от кого зависит прекращение братоубийственной <Роскомнадзор> в Украине, с призывом к примирению и немедленному прекращению огня», — Юга.ру цитируют текст обращения с самоцензурой авторов.
На момент публикации новости его подписали как минимум 128 служителей церкви.
«Мы скорбим о том испытании, которому были незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине. Мы напоминаем о том, что жизнь каждого человека является бесценным и неповторимым даром Божьим, а потому желаем возвращения всех воинов — и российских, и украинских — в свои родные дома и семьи целыми и невредимыми. Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друга друга. Мы уважаем богоданную свободу человека, и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока», — заявили авторы письма.
Также они подчеркнули, что ненасильственные призывы к миру не должны пресекать и рассматривать как нарушение закона, «ибо блаженны миротворцы».
Чтобы участвовать в обращении, священникам РПЦ необходимо написать на электронную почту russianpriestsforpeace@gmail.com.