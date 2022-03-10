Почта России пообещала трудоустраивать беженцев

В 36 регионах России беженцы смогут устроиться на работу в почтовые отделения

Беженцы, прибывшие в Россию, теперь смогут устроиться на работу в почтовые отделения. Программа трудоустройства действует в 36 регионах РФ, в том числе и Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе кубанской администрации.

Оформление на работу возможно по срочному и бессрочному трудовому договору, можно трудоустроиться на частичную занятость. Для этого необходимо предоставить удостоверение беженца.

Вся информация о приеме на работу размещена на сайте почты. Например, сейчас в Краснодарском крае открыто 48 вакансий. Можно устроиться оператором, курьером, специалистом по работе с клиентами, экономистом и даже начальником отделения. Зарплаты начинаются от 16,5 тыс. рублей.

Как сообщил ТАСС, по состоянию на 10 марта в Россию прибыли 213 тыс. беженцев из Украины. Более 185 тыс. из них — жители ДНР и ЛНР.