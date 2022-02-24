Аэропорты Кубани и Ростовской области закрыли, рейсы отменены

В пресс-службе компании «Аэродинамика» сообщили, что с 4:47 утра до 00:00 25 февраля временно приостановлена работа аэропортов юга России. Зону для полетов признали небезопасной для гражданских самолетов и пассажиров.

«Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений. В настоящее время все рейсы отменены», — добавили в пресс-службе.

Также в компании отметили, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме, задержано только пять рейсов.

Но в Росавиации сообщили, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 3:45 2 марта.

Согласно сообщению, временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

В пресс-службе краснодарского аэропорта сказали, что сейчас проходит заседание оперштаба, после которого объявят точный срок приостановки работы.