Аэропорты Кубани и Ростовской области закрыли, рейсы отменены

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В 4 утра 24 февраля аэропорты юга России временно приостановили работу

В пресс-службе компании «Аэродинамика» сообщили, что с 4:47 утра до 00:00 25 февраля временно приостановлена работа аэропортов юга России. Зону для полетов признали небезопасной для гражданских самолетов и пассажиров.

«Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений. В настоящее время все рейсы отменены», — добавили в пресс-службе.

Также в компании отметили, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме, задержано только пять рейсов. 

Но в Росавиации сообщили, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 3:45 2 марта.

Согласно сообщению, временно приостановлена  работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

В пресс-службе краснодарского аэропорта сказали, что сейчас проходит заседание оперштаба, после которого объявят точный срок приостановки работы.

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