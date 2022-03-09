С 10 марта в краснодарских трамваях и троллейбусах перестанет работать бесконтактная оплата

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В КТТУ сообщили о прекращении работы приложений бесконтактной оплаты платежных систем VISA и MasterCard

9 марта пресс-служба КТТУ предупредила о невозможности оплаты проезда в муниципальном транспорте с помощью смарт-часов и телефонов с приложениями платежных систем VISA и MasterCard. С 10 марта оплатить проезд можно будет только наличными деньгами, физическими банковскими картами всех платежных систем. В качестве причины предприятие указывает на санкции.

В обычном режиме продолжит работать транспортная карта «Час Пик». В КТТУ советуют брать с собой наличные деньги, чтобы избежать проблем с оплатой.

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Как пишет Forbes, в ночь на 6 марта платежные системы Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают свою деятельность из-за «специальной военной операции» в Украине. До этого Visa и Mastercard прекратили работать с банками, попавшими под американские санкции SDN (ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк). Теперь аналогичные меры коснулись всех российских банков.

6 марта пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до конца срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Для зарубежных покупок (в том числе, в онлайн магазинах) операции по картам будут недоступны.

Краснодар Общественный транспорт платежные системы

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