С 10 марта в краснодарских трамваях и троллейбусах перестанет работать бесконтактная оплата

В КТТУ сообщили о прекращении работы приложений бесконтактной оплаты платежных систем VISA и MasterCard

9 марта пресс-служба КТТУ предупредила о невозможности оплаты проезда в муниципальном транспорте с помощью смарт-часов и телефонов с приложениями платежных систем VISA и MasterCard. С 10 марта оплатить проезд можно будет только наличными деньгами, физическими банковскими картами всех платежных систем. В качестве причины предприятие указывает на санкции.

В обычном режиме продолжит работать транспортная карта «Час Пик». В КТТУ советуют брать с собой наличные деньги, чтобы избежать проблем с оплатой.