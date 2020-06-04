Главврач ККБ № 1: одна из причин заболеваемости коронавирусом среди медиков — неправильное использование СИЗ

За заседании оперативного штаба Краснодарского края 4 июня обсудили заболеваемость медиков во время пандемии коронавируса

Как писали Юга.ру, 4 июня во время совещания оперштаб решил продлить карантин до 21 июня, при этом в регионе откроются все парки и скверы, разрешат работать летним кафе, а также людей станут пускать на некоторые пляжи. На совещании выступил главврач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов. Он рассказал о причинах заражения медиков в крае во время пандемии коронавируса.

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«Причина заражения медицинских работников в специализированных инфекционных стационарах на рабочем месте — высокая вирусная нагрузка, неправильное использование СИЗ (средств индицидуальной защиты), несовершенство методов диагностики при поступлении пациентов с COVID-19, отсутствие первичной симптоматики при заражении», — заключил он. После этого Порханов сообщил о смерти восьми медиков, имевших COVID-19. Отметим, что ранее оперативный штаб сообщал о смерти шести сотрудников медучреждений. Юга.ру писали, что в апреле умерли врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко и врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев, в мае — водитель скорой помощи в Лабинске, врач общей практики из Краснодара Татьяна Терновая, сотрудник Кавказской ЦРБ и анестезиолог-реаниматолог из Армавира.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что в России недостаточно защитных костюмов для медиков. А в мае «Медиазона» выпустила исследование, в котором сделала вывод, что в России смертность среди медиков с коронавирусом в 16 раз выше, чем в других странах. Жураналисты предположили, что это может быть связано с занижением статистики по коронавирусу либо с существованием высокого профессионального риска из-за нехватки СИЗ. А 22 мая «Новая газета» выпустила материал с анонимными рассказами медиков из разных регионов России о нехватке масок и других средств защиты. О ситуации в том числе расказал фельдшер из Абинского района Краснодарского края.

«С момента объявления карантина в крае нам почти не выдают средства защиты. Сначала на сутки выдавали одну-две маски и три-четыре пары перчаток — и то только фельдшерам, водителю машины ничего не давали. В некоторые смены масок вообще не было, — поделился он. — Все возмущаются, но вслух сказать что-то боятся. Если пытаешься возмущаться, начинаются репрессии». В минздраве Кубани отреагирвоали на публикацию и заявили, что из Абинской больницы не поступало жалоб.