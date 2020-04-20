Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время трансляции 18 апреля отругала врачей за то, что они не сшили сами себе бахилы. Видео в соцсетях опубликовал независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей». Напомним, на момент публикации первой новости пресс-служба минздрава региона так и не предоставила обещанный комментарий. Однако спустя час после выхода новости ответ пришел. Портал Юга.ру решил опубликовать текст комментария полностью без редактирования.

Министерство здравоохранения края подчеркивает, что излишне эмоциональная речь заместителя на селекторе была вызвана искренней тревогой за ситуацию в каждом лечебном учреждении. Экстремальный круглосуточный режим работы системы здравоохранения сегодня требует оперативности реакции на ситуацию, нестандартных подходов к обеспечению максимального удобства работы медиков.

По стандартам во всех медицинских учреждениях региона бахилы входят в состав противочумного комплекта. Бахилы бывают многоразовыми и одноразовыми. Многоразовые бахилы используются в течение всего периода работы медперсонала в так называемой грязной зоне инфекционных отделений, после чего проходят дезинфекцию.

К сожалению, работать 8-часовую смену в таких бахилах не очень комфортно для медработников, поскольку в основе они резиновые. Именно поэтому на селекторе руководителям больниц было предложено организовать пошив одноразовых тканевых бахил, работать в которых медикам значительно удобнее. Пошив отдельных элементов средств индивидуальной защиты (СИЗ) — марлевых масок, тканевых бахил — всегда являлся обычной практикой медучреждений и входит в обязанности младшего медицинского персонала.

Отметим, что министерство здравоохранения не занимается закупками средств индивидуальной защиты отдельно для каждого медучреждения края. На основании заявок больниц выделяется необходимое финансирование, но закупки медикаментов и расходных материалов учреждения проводят самостоятельно.

Оперативный анализ обеспеченности медучреждений края СИЗ проводится минздравом в ежедневном режиме. На сегодня во всех учреждениях здравоохранения региона средства защиты имеются в достаточном количестве:

медицинские маски — 1 млн 700 тыс. штук;

защитные костюмы — 24 тыс. 802 штуки;

респираторы — 14 тыс. 244 штуки.

В стадии заключения контрактов также находятся значительные объемы всех видов СИЗ: