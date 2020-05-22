«Новая газета» 22 мая выпустила материал с рассказами трех российских медиков о том, в каких условиях они работают во время пандемии коронавируса

Для профилактики и снижения рисков распространения коронавируса среди медработников 19 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ № 198н, согласно которому руководители региональных органов здравоохранения и главврачи медучреждений должны обеспечить медперсонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

25 марта президент Владимир Путин выступил с первым обращением к нации по поводу ситуации с коронавирусом и поблагодарил медработников за их труд. «Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд», — сказал президент.

В начале мая объединение независимых СМИ России «Синдикат-100» запустил проект «Скорая журналистская помощь», чтобы обратить внимание на проблемы врачей, которые спасают население от пандемии коронавируса.

Первые сообщения в проект поступили от врачей и фельдшеров районных медучреждений, которые рассказали, что несмотря на приказ Минздрава, у них до сих пор нет масок, респираторов и перчаток. Журналист «Новой газеты» и координатор «Скорой журналистской помощи» Александр Гатилин записали анонимные рассказы двух врачей-терапевтов из подмосковных Мытищ и Балашихи, а также фельдшера отделения скорой медицинской помощи (СМП) Абинской центральной районной больницы Краснодарского края .

«С момента объявления карантина в крае нам почти не выдают средства защиты. Сначала на сутки выдавали одну-две маски и три-четыре пары перчаток — и то только фельдшерам, водителю машины ничего не давали. В некоторые смены масок вообще не было», — рассказал фельдшер из Абинского района. По его словам, на вопрос, почему им не выдают маски, медикам отвечают: « Масок нет, шейте сами и стирайте ». «Нам все время говорят, что "маски отсутствуют", и предлагают писать требование на имя главного врача. Про очки даже разговора не было, а что такое респираторы — мы даже не знаем. Нас никогда не снабжали респираторами, никогда!», — пожаловался фельдшер.

Он рассказал, что подстанция скорой находится в здании Холмской больницы, которую закрыли на карантин [официально оперштаб края не сообщал о закрытии на карантин этого медучреждения — Юга.ру].

«Врачей отправили на самоизоляцию, а мы продолжаем работать, находясь в том же помещении. Нам сказали, что введен масочный режим: если кого-то увидят без маски, то грозит дисциплинарное взыскание. А где взять эту маску, если их не выдают? Шить я не умею и не обязан. Как быть? Все возмущаются, но вслух сказать что-то боятся. Если пытаешься возмущаться, начинаются репрессии », — поделился фельдшер.

Он рассказал, что надбавку в 25 тыс. рублей, которую обещал Путин, он не получил.

8 апреля президент пообещал выплаты медикам за работу с больными коронавирусом. По словам Путина, в течение трех месяцев врачи будут получать надбавки по 80 тыс. рублей, медперсонал среднего уровня — 50 тыс. рублей, младший персонал — 20 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры и водители скорой помощи — 25 тыс. рублей.

«На собрании экономист нам объяснила, что мы все не так поняли , что ничего нам не положено, так как мы не находимся в зоне риска, так как не работаем с COVID-19. А когда мы едем на вызов к пациенту с температурой и кашлем без средств защиты — это зона риска или нет? При этом только 16 мая нас протестировали на коронавирус — первый и последний раз», — подчеркнул фельдшер.

Он рассказал, что медики СМП записали обращение к президенту о невыплатах надбавок, после чего их вызвали в прокуратуру и следственный комитет, а одному из врачей вручили предупреждение.

«Нас начали обвинять, что мы разваливаем скорую помощь», — добавил фельдшер.