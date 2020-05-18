Новым умершим пациентом с коронавирусом оказался медик из Кавказской ЦРБ

Напомним, за прошлые сутки в регионе коронавирус диагностировали у 94 человек, всего в крае 2 тыс. 699 заболевших и 26 умерших, один из них скончался накануне.

По данным оперштаба, 41-летний медработник Кавказской центральной больницы почувствовал недомогание 6 мая: у него появился кашель, слабость и поднялась температура. Его экстренно доставили в Тихорецкую ЦРБ 11 мая, где диагностировали внебольничную полисегментарную двустороннюю пневмонию и подтвердили коронавирус.

Позже состояние пациента ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, где он скончался. Известно, что мужчина страдал кардиомиопатией и гипертонической болезнью.

Этот летальный исход стал четвертой смертью медиков с коронавирусом в Краснодарском крае. В апреле скончались врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко, врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев, в мае — врач общей практики из Краснодара Татьяна Терновая.