Кондратьев согласился открыть не все пляжи, а только некоторые

Краснодарский край

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 июня на заседании оперштаба Кубани обсудил возможность открытия пляжей во время карантина

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта, а 4 июня глава региона Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 21 июня. Также в регионе с 6 июня разрешили открыть все парки, скверы и набережные. Перед принятием этого решения губернатор спрашивал мнение глав городов и районов края. Так, мэр Сочи Алексей Копайгородский согласился с открытием парков, но поинтересовался судьбой пляжей.

«Вы знаете, у нас температура с каждым днем растет и второй вопрос — это море. Поэтому будем вас просить, чтобы пляжные территории, которые готовы и обеспечены всеми условиями с разрешения Роспотребнадзора тоже открывать», — сказал Копайгородский.

В ответ Кондратьев заявил, что про это на заседании поговорят позже. Однако он считает, что соблюдать дистанцию на пляжах сложнее, чем в парках и скверах, а также там сложнее контролировать соблюдение норм и дистанции.

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За советом губернатор обратился к главе краевого управления Роспотребнадзора Марии Потемкиной, которая сказала, что в Сочи сейчас столько 21 пляж имеет санитарно-эпидемиологические заключения и если открывать все пляжи, то необходимо для этого подготовить документы. Кроме того, в Сочи открыты санаторно-курортные учреждения, поэтому данный вопрос можно рассмотреть только на их пляжах.

«Пусть Роспотребнадзор в каждом конкретном случае рассматривает решение об открытии конкретного пляжа», — договорился Кондратьев с главой Роспотребнадзора.

Карантин Краснодар Курорты и туризм Пляжи Сочи

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