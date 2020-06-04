Кондратьев согласился открыть не все пляжи, а только некоторые

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта, а 4 июня глава региона Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 21 июня. Также в регионе с 6 июня разрешили открыть все парки, скверы и набережные. Перед принятием этого решения губернатор спрашивал мнение глав городов и районов края. Так, мэр Сочи Алексей Копайгородский согласился с открытием парков, но поинтересовался судьбой пляжей.

«Вы знаете, у нас температура с каждым днем растет и второй вопрос — это море. Поэтому будем вас просить, чтобы пляжные территории, которые готовы и обеспечены всеми условиями с разрешения Роспотребнадзора тоже открывать», — сказал Копайгородский.