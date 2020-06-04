Ресторанам и кафе в Краснодарском крае разрешили открыть летники, хотя Роспотребнадзор не одобрил это решение

На совещании оперативного штаба Краснодарского края 4 июня обсудили работу заведений общепита во время пандемии коронавируса

Напомним, внутри муниципалитетов карантин завершился 23 мая, однако до 6 июня он продолжает действовать между районами и городами Кубани. Во время совещания оперативного штаба края 4 июня карантин продлили до 21 июня. Такое решение приняли в связи с тем, что прибывающие туристы могут увеличить риск распространения коронавируса. На заседании обсудили вопрос открытия летников, веранд и террас в заведениях общепита. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас около закрытых дверей баров, кафе и ресторанов «скапливаются от 10 до 30, порой 50 человек» и что при этом никакой ответственности руководство заведений не несет. Именно из-за этого необходимо рассмотреть открытие террас.

«В этом случае администрация кафе и ресторанов, у которых есть терраса, уже будет нести ответственность за социальную дистанцию», — рассудил губернатор. Глава Кубани отметил, что при этом у летников должны быть отдельные входы, а посетители смогут занимать столики только в соответствии с требованиями, которые им предъявят. Кондратьев предложил также высказать свое мнение главе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Марии Потемкиной. «На сегодняшний день мы не достигли того этапа, на котором можно открывать заведения общественного питания. Поэтому я не могу согласиться с этим решением», — сообщила она.

В ответ на это губернатор еще раз указал на то, что сейчас происходит «стихийное скопление людей около объектов общепита». «Но если оперативный штаб все же примет решение о том, что открываются летние кафе, то мы, безусловно, выдаем предписания и осуществляем контроль за их выполнением», — прокомментировала Потемкина. Свое мнение высказал также мэр Геленджика Алексей Богодистов. «Знаете, я до этого около 20 лет работал в ресторанном бизнесе. И я хочу сказать вам честно: искренне благодарен. Я знаю этот бизнес как никто другой», — сказал он.

Глава Анапы Юрий Поляков также согласился с губернатором и назвал эту меру «еще одним способом рассредоточить людей, которые стоят за чем-нибудь». В ответ на это Кондратьев пошутил: «Это у вас в Анапе, видимо, стоят за чем-нибудь. За чем-нибудь у нас было запрещено [стоять], вам уже, наверное, поздно [принимать] это решение».