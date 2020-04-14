Врача из Краснодарского края уволили после того, как он пожаловался на нехватку средств защиты. Версии сторон

Краснодарский край

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Врач из Абинского района рассказал, что в апреле его уволили после интервью о нехватке средств защиты в медучреждении. Портал Юга.ру попытался разобраться в ситуации

Что произошло? Врач специализированной психиатрической больницы № 2 в поселке Новом Абинского района Владимир Шелковый 8 апреля дал интервью телеканалу «Новое время», в котором рассказал, что в регионе не хватает средств защиты. По его словам, медики покупают спецодежду за свои деньги и стирают ее дома.

«В условиях распространения инфекции выносить что-то из больницы нельзя. Должны стирать на месте. Но стирать нечего, потому что спецодежду нам не выдают», — заявил медик.

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9 апреля программа с участием врача вышла в эфир. Через день после этого врач получил приказ об увольнении. Он рассказал, что разместил сюжет на своей странице во «ВКонтакте», и его заметило руководство.

Портал Юга.ру связался с медиком, руководством больницы и краевым минздравом, чтобы разобраться в ситуации.

Что рассказал врач? 64-летний Владимир Шелковый состоит в общероссийском профсоюзе работников здравоохранения «Действие». По его словам, именно его работа в профсоюзе и критика действующего руководства больницы является причиной увольнения. Официальным же поводом для увольнения стали дисциплинарные взыскания.

«Я в медицине уже почти 45 лет, никаких дисциплинарных взысканий никогда не было. А тут за четыре месяца четыре дисциплинарки», — объяснил Шелковый.

Так, например, одно из дисциплинарных взысканий было за то, что он нагрубил руководству, еще одно — за то, что госпитализировал пациента (взяв с него согласие на добровольную госпитализацию), хотя должен был дождаться решения суда.

Медик рассказал, что в условиях пандемии подозрительными надо считать любые симптомы ОРВИ и пневмонии. Он объяснил, что пациент с коронавирусом, у которого еще не появились симптомы заболевания, может оказаться в любом медучреждении, поэтому у каждого медработника, контактирующего с пациентами, должны быть если не СИЗы (средства индивидуальной защиты), то хотя бы респираторы и халаты. Однако сам Шелковый за 10 лет получил всего один халат, остальные покупал за свой счет.

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Чтобы обезопасить работников медучреждения, руководство больницы предложило санитарам и медсестрам самим шить марлевые маски, которые могут защитить только на 20%, добавил Шелковый.

По его словам, отсутствие средств защиты создает риск инфицирования и распространения вируса не только по всей больнице, но и по всему району.

«А это 400-500 пациентов, более 400 сотрудников и примерно 1,2 тыс. членов их семей. Таким образом, опасности заражения подвергаются около 2 тыс. человек из Абинского, Северского и Крымского районов», — писал 7 апреля мужчина на своей странице во «ВКонтакте».

Версия руководителя больницы. Портал Юга.ру связался с исполняющим обязанности главного врача медучреждения, в котором работал Шелковый, Григорием Мкртчяном, чтобы узнать его версию произошедшего.

«Причина увольнения не связана с публикацией. Врач был уволен за накопившиеся дисциплинарные взыскания, два из которых он в суде не смог оспорить. Отмечу, что он покинул рабочее место, не дождавшись конца рабочего дня», — прокомментировал Мкртчян.

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Он добавил, что Шелковый приглашал вступить в профсоюз других медиков, работающих в психбольнице, и брал с них деньги за членство, однако медработники сами до конца не понимали целей и задач этой организации.

Мкртчян отрицал отсутствие в медучреждении средств защиты. По его словам, сотрудникам на входе в клинику измеряют температуру бесконтактным способом, соблюдается дистанция в 1,5 метра, на входе они обрабатывают руки спецсредством, проходят через коврик. В самом учреждении ежечасно измеряется температура сотрудников и пациентов.

«Доктор продолжает атаки на медучреждение публикациями, порочащими руководство, с августа-сентября прошлого года. Следственный комитет, МВД, прокуратура, другие надзорные органы проводили проверки и не нашли нарушений», — заверил Мкртчян.

Он также раскритиковал слова Шелкового о том, что медработникам предложили самостоятельно делать маски из марли.

«Не было такого распоряжения. У нас достаточное количество масок, при этом используются только сертифицированные и лицензированные средства. Кроме того, мы ведем работу по дополнительной закупке масок», — рассказал и.о. главврача.

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Он заявил, что Шелковый — некомпетентный специалист и что он третировал сотрудников и руководителей долгое время, с большинством персонала у него были конфликтные отношения.

«У нас есть письменные подтверждения того, что процедура увольнения этого человека началась намного раньше, все было сделано по закону. Я планирую подать на этого человека в суд за клевету», — заключил Мкртчян.

Что сказали в минздраве? В пресс-службе краевого минздрава порталу Юга.ру сообщили, что в курсе этой ситуации.

«Такие события, как увольнение сотрудника, а также комментарии в отношении того, что сотрудники медицинских организаций вынуждены покупать средства индивидуальной защиты сами, за счет собственных средств, совершенно не связаны между собой», — заявили в пресс-службе ведомства.

В минздраве подчеркнули, что медицинский персонал учреждения полностью обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и сотрудникам не нужно покупать их за свой счет. В качестве подтверждения порталу Юга.ру прислали фотографии, сделанные на территории лечебного учреждения.

Однако о том, что послужило причиной увольнения 64-летнего врача, в министерстве не рассказали.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России к моменту написания новости коронавирус нашли у 21 тыс. 102 жителей 82 регионов. В Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 215 человек.

Абинский район Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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