Одним из умерших от коронавируса оказался врач-реаниматолог из Лабинской ЦРБ

Оперативный штаб 22 апреля сообщил о смерти 54-летнего врача районной больницы, у которого выявили коронавирус

Напомним, по данным краевого оперштаба в регионе за прошлые сутки выявили COVID-19 у 20 человек. Всего в крае к 22 апреля диагноз подтвержден у 481 пациента, в том числе у 37 детей.

Днем 22 апреля оперштаб сообщил о смерти трех больных коронавирусом. Среди скончавшихся — 54-летней врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ. По официальным данным, его госпитализировали в местную больницу 6 апреля с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония. Тест на коронавирус показал положительный результат. 12 апреля врач был подключен к аппарату ИВЛ, позже его перевели в краевую больницу. Фамилия и имя умершего, как правило, не разглашаются.

Тем не менее, накануне вечером на сайте краевого министерства здравоохранения опубликовали сообщение о кончине врача-реаниматолога Юрия Покопцева. В сообщении сказано, что врач в числе «первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией». Однако о причинах смерти и диагнозе в публикации не упоминается. В пресс-службе минздрава порталу Юга.ру также не сообщили причину смерти Покопцева, сославшись на врачебную тайну.

Подчеркнем, что в краснодарских пабликах информация о смерти медика появилась еще днем 21 апреля. В скриншоте сообщения, которое, возможно, отправила дочь врача, указывалось, что реаниматолог болел коронавирусом со 2 апреля. Девушка написала, что ее отца 12 апреля перевели в краснодарскую инфекционную больницу, а 17 апреля — в краевую больницу № 2. По словам автора сообщения, за пару дней до смерти врачу диагностировали диабет из-за отказа поджелудочной железы, а 20 апреля медик скончался.

Информацию о смерти врача-реаниматолога Лабинской ЦРБ Юрия Покопцева от коронавируса порталу Юга.ру также подтвердил другой врач медучреждения.