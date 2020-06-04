Карантин на Кубани продлили до 21 июня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 июня провел заседание оперштаба, на котором обсудил планы по борьбе с коронавирусом в регионе
Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта. 21 мая губернатор Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 6 июня.
4 июня руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина в начале совещания краевого оперштаба заявила, что стоит продлить карантин на две недели, с учетом того, что в крае увеличился поток приезжих.
Главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов уточнил, что к сентябрю-октябрю может быть новая вспышка коронавируса, при этом сейчас регион выходит на плато по заболеванию ковидом. По его мнению, карантин позволит контролировать процесс, а миграция между регионами может ухудшить эпидемиологическую ситуацию. С Порхановым согласился главврач Специализированной клинической инфекционной больницы (СКИБ) Краснодара Сергей Зотов. Он добавил, что с открытием курортного сезона увеличивается риск роста заболеваемости. По словам Зотова, сейчас рано говорить об отмене карантина и его надо продлить, но с послаблением.
Главный врач Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Краснодара Николай Босак назвал ситуацию хрупкой и заявил, что выход из карантина должен быть крайне постепенным. Главврач клинической детской инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова согласилась с ним и сказала, что региону необходим период, чтобы сориентироваться и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Эти действия определят будущее на все лето.
Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что считает необходимым слушать врачей и продлить ограничительные меры. По его словам, последние десять дней в краевой столице ситуация была стабильной. Однако глава города полностью согласен с мнением профессионалов о продлении карантина до 21 июня.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский, мэр Геленджика Алексей Богодистов, мэр Анапы Юрий Поляков и мэр Новороссийска Игорь Дяченко также поддержали решение о продлении карантина. К ним присоединились и главы других городов и районов.
«Считаю необходимым согласиться и продлить карантин в Краснодарском крае до 21 июня. А дальше по динамике поймем, что необходимо делать», — заключил Кондратьев.
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