Карантин на Кубани продлили до 21 июня

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта. 21 мая губернатор Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 6 июня.

4 июня руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина в начале совещания краевого оперштаба заявила, что стоит продлить карантин на две недели, с учетом того, что в крае увеличился поток приезжих.

Главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов уточнил, что к сентябрю-октябрю может быть новая вспышка коронавируса, при этом сейчас регион выходит на плато по заболеванию ковидом . По его мнению, карантин позволит контролировать процесс, а миграция между регионами может ухудшить эпидемиологическую ситуацию. С Порхановым согласился главврач Специализированной клинической инфекционной больницы (СКИБ) Краснодара Сергей Зотов. Он добавил, что с открытием курортного сезона увеличивается риск роста заболеваемости. По словам Зотова, сейчас рано говорить об отмене карантина и его надо продлить, но с послаблением.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Краснодара Николай Босак назвал ситуацию хрупкой и заявил, что выход из карантина должен быть крайне постепенным. Главврач клинической детской инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова согласилась с ним и сказала, что региону необходим период, чтобы сориентироваться и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Эти действия определят будущее на все лето.