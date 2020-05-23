Оперштаб Кубани заявил об отсутствии жалоб из Абинской ЦРБ, фельдшер которой сообщил о нехватке средств защиты

Оперштаб Кубани по борьбе с распространением коронавируса 23 мая прокомментировал сообщение о нехватке средств защиты в Абинской больнице

Утром 22 мая «Новая газета» опубликовала анонимные рассказы двух врачей-терапевтов из Подмосковья, а также фельдшера отделения скорой медицинской помощи Абинской центральной районной больницы Краснодарского края. Сотрудники медучреждений сообщили, что, несмотря на приказ Минздрава, у них до сих пор нет масок, респираторов и перчаток.

«Все возмущаются, но вслух сказать что-то боятся. Если пытаешься возмущаться, начинаются репрессии», — сказал медик.

Днем 23 мая в телеграм-канале оперативного штаба Кубани опубликовали сообщение, в котором заявили, что в Абинской ЦРБ есть в наличии все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медработников, а также что жалоб от сотрудников больницы на отсутствие СИЗ не поступало.