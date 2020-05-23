Оперштаб Кубани заявил об отсутствии жалоб из Абинской ЦРБ, фельдшер которой сообщил о нехватке средств защиты

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани по борьбе с распространением коронавируса 23 мая прокомментировал сообщение о нехватке средств защиты в Абинской больнице

Утром 22 мая «Новая газета» опубликовала анонимные рассказы двух врачей-терапевтов из Подмосковья, а также фельдшера отделения скорой медицинской помощи Абинской центральной районной больницы Краснодарского края. Сотрудники медучреждений сообщили, что, несмотря на приказ Минздрава, у них до сих пор нет масок, респираторов и перчаток.

«Все возмущаются, но вслух сказать что-то боятся. Если пытаешься возмущаться, начинаются репрессии», — сказал медик. 

Днем 23 мая в телеграм-канале оперативного штаба Кубани опубликовали сообщение, в котором заявили, что в Абинской ЦРБ есть в наличии все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медработников, а также что жалоб от сотрудников больницы на отсутствие СИЗ не поступало.

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Сообщается, что инфекционному отделению больницы выдали 500 защитных костюмов, свыше 1,2 тыс. одноразовых халатов, а также 12 многоразовых противочумных комплектов и 60 одноразовых. 

На складе ЦРБ есть 8 тыс. одноразовых масок, 18,6 тыс. перчаток, 9,6 тыс. высоких бахил, а также 4,4 тыс. медицинских шапочек, 20 многоразовых респираторов и 47 защитных очков.

«Отделение скорой помощи получило необходимые средства индивидуальной защиты в полном объеме, который определяется старшим фельдшером на основании запросов выездных бригад», — утверждают в оперштабе.

Уточняется, что в отделение передали 2,6 тыс. одноразовых трехслойных масок, 3 тыс. перчаток, 250 медицинских шапочек, 385 защитных костюмов и 375 одноразовых халатов, а также 410 высоких бахил.

Больница собирается дополнительно закупить 5 тыс. масок, 10 тыс. одноразовых перчаток, по 1 тыс. шапочек и халатов, 50 защитных очков, 500 костюмов, 1 тыс. одноразовых и 400 многоразовых высоких бахил, 100 одноразовых и 50 многоразовых респираторов.

Минздрав Кубани держит ситуацию на постоянном контроле, заключили в опертшабе.

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Абинский район Здравоохранение Коронавирус Медицина

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