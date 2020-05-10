Краснодарский врач умерла от коронавируса. Это третий случай смерти врача в регионе, вызванный COVID-19

В Краснодарском крае 10 мая стало известно о третьем летальном случае от коронавируса среди медиков

В России к 10 мая коронавирус диагностировали у 209 тыс. 688 человек, за все время наблюдений выздоровели 34 тыс. 306 заболевших, а 1 тыс. 915 пациентов скончались.

На сегодняшний день в Краснодарском крае COVID-19 выявили у 1 тыс. 929 человек, в числе заболевших 106 детей. Выздоровели 628 пациентов, умерли 22 человека. За сутки вирус обнаружили у 99 человек, один заболевший скончался.