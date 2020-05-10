Краснодарский врач умерла от коронавируса. Это третий случай смерти врача в регионе, вызванный COVID-19
В Краснодарском крае 10 мая стало известно о третьем летальном случае от коронавируса среди медиков
В России к 10 мая коронавирус диагностировали у 209 тыс. 688 человек, за все время наблюдений выздоровели 34 тыс. 306 заболевших, а 1 тыс. 915 пациентов скончались.
На сегодняшний день в Краснодарском крае COVID-19 выявили у 1 тыс. 929 человек, в числе заболевших 106 детей. Выздоровели 628 пациентов, умерли 22 человека. За сутки вирус обнаружили у 99 человек, один заболевший скончался.
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На заседании оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе до 23 мая. А главврач НИИ-ККБ№1 Владимир Порханов рассказал, что от коронавируса умерли уже три врача в регионе: врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко, врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев и Татьяна Терновая, врач общей практики.
Позже эту информацию подтвердили и в краевом минздраве.
«Безвременно скончалась Терновая Татьяна Николаевна, врач общей практики 13 поликлиники города Краснодара», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава и выразили от лица всего медицинского сообщества региона соболезнования родным и близким врача.
Как писали Юга.ру, 4 мая региональный оперштаб сообщил о смерти 52-летнего мужчины, который работал водителем в Лабинской ЦРБ. Всего к 6 мая, по данным краевого минздрава, коронавирусом заразились 334 медика.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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