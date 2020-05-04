Умер третий сотрудник Лабинской районной больницы

4 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил о еще одной смерти пациента с коронавирусом. Это 21 летальный случай в регионе

52-летний мужчина работал водителем в Лабинской ЦРБ. 18 апреля у него поднялась температура до 39 градусов, однако, как пишет оперативный штаб, он не обратился за медпомощью.

21 апреля его доставили в инфекционный госпиталь Лабинской ЦРБ с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Также, уточнили в оперштабе, у него была ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. Анализ на COVID-19 показал положительный результат.