Умер третий сотрудник Лабинской районной больницы
4 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил о еще одной смерти пациента с коронавирусом. Это 21 летальный случай в регионе
52-летний мужчина работал водителем в Лабинской ЦРБ. 18 апреля у него поднялась температура до 39 градусов, однако, как пишет оперативный штаб, он не обратился за медпомощью.
21 апреля его доставили в инфекционный госпиталь Лабинской ЦРБ с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Также, уточнили в оперштабе, у него была ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. Анализ на COVID-19 показал положительный результат.
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29 апреля пациенту стало хуже, его перевели на ИВЛ. Спасти мужчину не удалось, сообщили в пресс-службе администрации края.
Как писали Юга.ру, о первом случае смерти сотрудника Лабинской ЦРБ стало известно 22 апреля: скончался 54-летней врач-реаниматолог, имевший коронавирус. Спустя четыре дня в оперштабе рассказали, что умер рентгенолог, работавший в этом же медучерждении. У него также диагностировали COVID-19.
Напомним, за последние сутки коронавирус в крае подтвердили у 96 человек. Всего инфицирование зарегистрировали у 1 тыс. 340 человек.
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