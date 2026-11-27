23 ноября Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края сообщил Юга.ру, что разработал изменения в свои нормативные акты, которые позволяют реструктуризировать займы аграриев, столкнувшихся с проблемами сбыта продукции. Речь идет о фермерах, которые занимаются растениеводством и у которых есть нереализованные запасы сельхозпродукции.

Таким предпринимателям теперь могут дать отсрочку по погашению основного долга до 12 месяцев, а срок договора займа продлить на такой же период. Изменения вступили в силу 11 сентября.

К 20 ноября фонд уже предоставил реструктуризацию по 192 займам, еще 9 обращений находятся на рассмотрении.