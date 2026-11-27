Власти Краснодарского края рассказали о мерах поддержки аграриев из-за проблем со сбытом урожая
Кубанским аграриям дали отсрочку по займам из-за проблем со сбытом урожая
23 ноября Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края сообщил Юга.ру, что разработал изменения в свои нормативные акты, которые позволяют реструктуризировать займы аграриев, столкнувшихся с проблемами сбыта продукции. Речь идет о фермерах, которые занимаются растениеводством и у которых есть нереализованные запасы сельхозпродукции.
Таким предпринимателям теперь могут дать отсрочку по погашению основного долга до 12 месяцев, а срок договора займа продлить на такой же период. Изменения вступили в силу 11 сентября.
К 20 ноября фонд уже предоставил реструктуризацию по 192 займам, еще 9 обращений находятся на рассмотрении.
Специалисты предупредили, что обязаны передавать сведения обо всех изменениях условий договора микрозайма в бюро кредитных историй — в том числе информацию об отсрочке и увеличении срока займа. Поэтому реструктуризация отражается в кредитной истории.
В статье, в связи с которой Юга.ру запросили у Фонда микрозаймов информацию, фермер рассказывал изданию, что упоминание реструктуризации в кредитной истории является одним из главных отпугивающих факторов для потенциальных заемщиков. Прочитать ту статью полностью можно здесь.
Кроме того, фонд принимает заявления на микрозаем «Фермер» категории «Растениеводство». К 19 ноября поступило 33 заявления на 115,3 млн рублей. Уже выдано 22 займа на 80,1 млн рублей. Рефинансирование действующих кредитов за счет этого микрозайма не предусмотрено.
Как писали Юга.ру, атаки дронов парализовали порты Кубани — экспорт сельхозпродукции упал вдвое.