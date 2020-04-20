Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время трансляции отругала врачей, потому что они не сшили сами себе бахилы

Независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» 18 апреля в своих соцсетях опубликовал видео, на котором замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко заявила, что госпиталям не хватает бахил, чтобы укомплектовать костюмы. В их нехватке женщина обвинила медиков. Предположительно, видео сняли на онлайн-совещании или планерке с районными больницами.

«Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы "Тайвек", или лицевые маски, или очки, или респираторы — проблема. Бахилы! Две тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной!?», — возмутилась Игнатенко.

Она попыталась пристыдить врачей Лабинской ЦРБ, что стоматологи передали им восемь костюмов. Также женщина заявила, что любая портниха из колхоза готова за 1 тыс. рублей сшить бахилы.

«Кто вам их привезет! Вам не стыдно, что стоматология вам вчера вечером восемь костюмов привезла? Стоматология нашила себе костюмов, а Лабинская ЦРБ не нашила. Усть-Лабинск, пожалуйста, скажите, почему вы бахил себе нашить не можете? В чем проблема такая? В вашем колхозе попросите, тысячу рублей заплатите, вам любая женщина нашьет, которая шить умеет, портниха. Кстати говоря, по бахилам, такая ситуация практически во всех госпиталях», — сказала замминистра.