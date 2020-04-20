«Почему вы ждете манны небесной?!». Замминистра здравоохранения Кубани поругала врачей за неспособность обеспечить себя бахилами
Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время трансляции отругала врачей, потому что они не сшили сами себе бахилы
Независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» 18 апреля в своих соцсетях опубликовал видео, на котором замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко заявила, что госпиталям не хватает бахил, чтобы укомплектовать костюмы. В их нехватке женщина обвинила медиков. Предположительно, видео сняли на онлайн-совещании или планерке с районными больницами.
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«Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы "Тайвек", или лицевые маски, или очки, или респираторы — проблема. Бахилы! Две тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной!?», — возмутилась Игнатенко.
Она попыталась пристыдить врачей Лабинской ЦРБ, что стоматологи передали им восемь костюмов. Также женщина заявила, что любая портниха из колхоза готова за 1 тыс. рублей сшить бахилы.
«Кто вам их привезет! Вам не стыдно, что стоматология вам вчера вечером восемь костюмов привезла? Стоматология нашила себе костюмов, а Лабинская ЦРБ не нашила. Усть-Лабинск, пожалуйста, скажите, почему вы бахил себе нашить не можете? В чем проблема такая? В вашем колхозе попросите, тысячу рублей заплатите, вам любая женщина нашьет, которая шить умеет, портниха. Кстати говоря, по бахилам, такая ситуация практически во всех госпиталях», — сказала замминистра.
После обращения Игнатенко некий мужчина в медицинском халате и самодельной марлевой повязке рассказал о проблеме длительного ожидания результатов анализов из СПИД-центров и ФБУЗ, главврачи которых «вообще очень неохотно идут на контакт».
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В пресс-службе минздрава Кубани порталу Юга.ру подтвердили, что на видео именно замминистра здравоохранения региона Валентина Игнатенко. Однако, как заявили в министерстве, ее «слова вырваны из контекста». Также порталу Юга.ру пообещали прислать официальный релиз в течение часа, однако на момент публикации новости прошло около трех часов и комментарий министерство так и не прислало.
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