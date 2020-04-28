Путин продлил нерабочие дни до 12 мая и заявил, что после этого начнется поэтапный выход из режима ограничений

28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и губернаторами. В начале встречи он выступил с телеобращением по поводу коронавируса в России. Это стало пятой речью президента, посвященной пандемии.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса. Он объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса. Также он объявил о некоторых мерах поддержки: например, поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей из-за коронавируса, ввести в стране кредитные каникулы и автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода.

После обращения президента в регионах страны начали вводить локальные режимы ограничений. Например, в Краснодарском крае 31 марта объявили карантин, а позже его продлили до 30 апреля.