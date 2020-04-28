Путин продлил нерабочие дни до 12 мая и заявил, что после этого начнется поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 28 апреля рассказал, как развивается ситуация с коронавирусом в России
28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и губернаторами. В начале встречи он выступил с телеобращением по поводу коронавируса в России. Это стало пятой речью президента, посвященной пандемии.
Юга.ру собрали основные тезисы из его выступления:
- в России мобилизовали ресурсы промышленности. В начале года выпускали 60-70 аппаратов ИВЛ в месяц, в апреле — больше 800 единиц в месяц, в мае будет 2 тыс. 500 единиц. Производство защитных масок увеличили более чем в 10 раз, выпуск тест-систем — в 9 раз;
- однако защитных костюмов для медиков все еще недостаточно. Сохраняется дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов. Правительство и минпромторг должны создать меры для наращивания производства;
- регионам к 28 апреля поручили развернуть 95 тыс. коек для лечения зараженных, однако создали даже больше — 116 тыс. коек;
- 28 апреля станет профессиональным праздником для работников скорой медицинской помощи;
- удалось затормозить распространение инфекции, но ситуация остается сложной и пик еще не пройден. «Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией»;
- угроза не исчезнет везде и сразу, а значит, говорить об одномоментной отмене мер во всех регионах нельзя, «впереди сложный и трудный путь»;
- 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями, но с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней, с учетом майских праздников, продлится до 11 мая включительно;
- главы регионов сохранят дополнительные полномочия и при этом несут персональную ответственность за реализацию мер поддержки для населения;
- Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, который начнется с 12-го мая. Но в зависимости от ситуации на местах;
- таким образом, у регионов будет неделя для подготовки схемы действий;
- кабинет министров должен будет разработать новый пакет мер по поддержке экономики и граждан — «общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики».
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Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса. Он объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса. Также он объявил о некоторых мерах поддержки: например, поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей из-за коронавируса, ввести в стране кредитные каникулы и автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода.
После обращения президента в регионах страны начали вводить локальные режимы ограничений. Например, в Краснодарском крае 31 марта объявили карантин, а позже его продлили до 30 апреля.
2 апреля президент во второй раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что пик эпидемии не прошел и в связи с этим продлил нерабочие дни до 30 апреля. Он добавил, что главы субъектов сами должны будут решить, какой режим вводить, а также какие организации продолжат работать, а какие будут вынуждены приостановить свою деятельность.
8 апреля перед селектором с главами регионов Путин снова выступил по поводу коронавируса. Он сообщил о мерах поддержки для врачей, представителей малого и среднего бизнеса, а также для семей с детьми, в которых родители временно не работают.
15 апреля глава страны произнес еще одно вступительное слово перед совещанием с членами правительства. Президент предложил предоставить малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости.
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