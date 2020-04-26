На Кубани умер еще один врач из Лабинской ЦРБ

26 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края рассказала о 19 случае смерти на Кубани. Умер второй медик Лабинской ЦРБ

Напомним, в середине дня 26 апреля пресс-служба администрации края сообщила о 73 новых случаях инфицирования COVID-19 в Краснодарском крае. За день до этого было известно о 18 смертях пациентов с коронавирусом, однако 26 апреля в пресс-службе ничего не сказали о новых смертях, а также в целом не назвали количество летальных случаев в регионе. Между тем, в этот же день на федеральном официальном сайте, посвященном информированию по ситуации с коронавирусом, указали, что в Краснодарском крае количество смертей к 26 апреля достигло 19-ти. Также 26 апреля в соцсетях края распространился пост Екатерины Васильченко. В нем девушка сообщала о смерти своего отца, Алексея Васильченко, который работал рентгенологом в Лабинской ЦРБ. Информацию о второй смерти врача этого медучреждения порталу Юга.ру подтвердил также медик из этой больницы.

После этого пресс-служба края со ссылкой на региональный оперштаб подтвердила смерть 52-летнего врача и указала, что это 19 летальный случай на Кубани. Как рассказала Васильченко в своем инстаграме, он приступил к работе в инфекционном госпитале, развернутом для борьбы с COVID-19, 6 апреля. 13 апреля, по данным штаба, мужчина поступил в реанимационное отделение местной больницы. У него диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирус. 16 апреля его подключили к аппарату ИВЛ и перевели в краевое учреждение. Однако спасти мужчину не удалось, добавили в пресс-службе. Алексей Васильченко был заведующим рентгеновским отделением. «Он работал до последнего, помогая людям... Даже с температурой и слабостью он описывал вновь поступающих пациентов. Но в борьбе с вирусом проиграл», — сообщила его дочь. Как писали Юга.ру, 22 апреля стало известно о смерти другого врача этой же больницы, реаниматолога Юрия Покопцева. У него также был диагностирован коронавирус.