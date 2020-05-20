В России смертность среди медиков с коронавирусом в 16 раз выше, чем в других странах — «Медиазона»
В мае в «Медиазоне» изучили смертность медиков в России и провели исследование о возможных причинах такого количества летальных случаев
За основу журналисты взяли «Список памяти» — проект, призванный собрать имена всех медработников страны, погибших от коронавируса. Чтобы произвести подсчет, из 222 имевшихся там имен исключили 19. Это были шесть врачей из других стран, шесть смертей, не связанных с коронавирусом, и еще семь медиков, которые не работали во время пандемии.
Из оставшихся 203 случаев журналисты подтвердили гибель 186 человек — либо находили официальное подтверждение у властей, оперштаба, регионального минздрава и больниц, либо о смерти говорили местные СМИ, родственники или друзья умерших в соцсетях.
Как посчитали в «Медиазоне», чаще всего среди медработников с коронавирусом в России умирают медсестры. Около двух третей летальных исходов среди медиков приходится на четыре региона — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Дагестан.
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Всего в России умерли с официально подтвержденным коронавирусом 2 тыс. 722 человека (данные на 18 мая). Это самый низкий показатель среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев. В таком случае, если это соответствует правде, то каждый 15-й погибший в стране — это медик, заключают в СМИ. То есть, иными словами, доля смерти медперсонала составляет 7% случаев. Это в 16 раз выше, чем в шести странах, «сравнимых с Россией по масштабам эпидемии», пишет «Медиазона».
Количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией:в этой стране умерли не менее 180 врачей, при этом общее число жертв с COVID-19 там — около 34 тыс. человек. Таким образом, в общем количестве доля медиков — 0,5%, а это в 13 раз меньше, чем в России, пишет «Медиазона».
В Италии, продолжает приводить примеры «Медиазона», «с похожим масштабом эпидемии» скончались не менее 200 медиков — это 0,65% от 30 тысяч жертв от коронавируса. В США, единственной стране, где зараженных сейчас больше, чем в России, к 15 мая известно о 389 умерших работниках здравоохранения. Это составляет 0,48% от 81 тыс. умерших. «Ближе всего к России по доле медиков среди погибших оказался Иран, но и его Россия превосходит по этому показателю более чем в четыре раза», — добавляют в исследовании.
В результате «Медиазона» выдвинула два предположения, из-за чего в России так много жертв среди медперсонала.
«Первое из возможных объяснений: российская статистика смертности от COVID-19 занижена. Медики — относительно небольшая группа, где есть возможность учесть каждую жертву пандемии, пересчитать и перепроверить все случаи. Поэтому их доля относительно общих данных по смертности получается непропорционально большой», — написали в СМИ.
В «Медиазонае» уточнили, что региональные чиновники во время выступлений оговариваются о том, что дают цифру по погибшим «и от ковида, и от пневмонии». Даже если взять только те случаи, в которых власти официально признавали смерть врача, медсестры или водителя именно от коронавируса, в итоге получится 61 случай смерти. Это составляет 2% от общего количества летальных случаев, что все равно в пять раз выше, чем в среднем в упомянтух странах.
Вторым возможным объяснением в исследовании «Медиазоны» стало то, что в стране существует высокий профессиональный риск из-за нехватки средств индицидуальной защиты (СИЗ) для врачей. Также журналисты предположили, опираясь на слова сопредседателя профсоюза медицинских работников «Действие» Андрея Коновала, что среди причин высокой смертности может быть не идеальна организованная раздача СИЗ.
«Обычная бригада скорой помощи, отправляясь на обычный вызов, или участковые терапевты, ведущие обычный прием — нет презумпции того, что они работают с ковидными. Соответственно, средств индивидуальной защиты серьезных им не выдают. Отчасти это связано с нехваткой (СИЗ)», — объяснил Коновал.