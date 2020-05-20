В России смертность среди медиков с коронавирусом в 16 раз выше, чем в других странах — «Медиазона»

В мае в «Медиазоне» изучили смертность медиков в России и провели исследование о возможных причинах такого количества летальных случаев

За основу журналисты взяли «Список памяти» — проект, призванный собрать имена всех медработников страны, погибших от коронавируса. Чтобы произвести подсчет, из 222 имевшихся там имен исключили 19. Это были шесть врачей из других стран, шесть смертей, не связанных с коронавирусом, и еще семь медиков, которые не работали во время пандемии. Из оставшихся 203 случаев журналисты подтвердили гибель 186 человек — либо находили официальное подтверждение у властей, оперштаба, регионального минздрава и больниц, либо о смерти говорили местные СМИ, родственники или друзья умерших в соцсетях. Как посчитали в «Медиазоне», чаще всего среди медработников с коронавирусом в России умирают медсестры. Около двух третей летальных исходов среди медиков приходится на четыре региона — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Дагестан.

Всего в России умерли с официально подтвержденным коронавирусом 2 тыс. 722 человека (данные на 18 мая). Это самый низкий показатель среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев. В таком случае, если это соответствует правде, то каждый 15-й погибший в стране — это медик, заключают в СМИ. То есть, иными словами, доля смерти медперсонала составляет 7% случаев. Это в 16 раз выше, чем в шести странах, «сравнимых с Россией по масштабам эпидемии», пишет «Медиазона». Количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией:в этой стране умерли не менее 180 врачей, при этом общее число жертв с COVID-19 там — около 34 тыс. человек. Таким образом, в общем количестве доля медиков — 0,5%, а это в 13 раз меньше, чем в России, пишет «Медиазона». В Италии, продолжает приводить примеры «Медиазона», «с похожим масштабом эпидемии» скончались не менее 200 медиков — это 0,65% от 30 тысяч жертв от коронавируса. В США, единственной стране, где зараженных сейчас больше, чем в России, к 15 мая известно о 389 умерших работниках здравоохранения. Это составляет 0,48% от 81 тыс. умерших. «Ближе всего к России по доле медиков среди погибших оказался Иран, но и его Россия превосходит по этому показателю более чем в четыре раза», — добавляют в исследовании.

В результате «Медиазона» выдвинула два предположения, из-за чего в России так много жертв среди медперсонала. «Первое из возможных объяснений: российская статистика смертности от COVID-19 занижена . Медики — относительно небольшая группа, где есть возможность учесть каждую жертву пандемии, пересчитать и перепроверить все случаи. Поэтому их доля относительно общих данных по смертности получается непропорционально большой», — написали в СМИ. В «Медиазонае» уточнили, что региональные чиновники во время выступлений оговариваются о том, что дают цифру по погибшим «и от ковида, и от пневмонии». Даже если взять только те случаи, в которых власти официально признавали смерть врача, медсестры или водителя именно от коронавируса, в итоге получится 61 случай смерти. Это составляет 2% от общего количества летальных случаев, что все равно в пять раз выше, чем в среднем в упомянтух странах.

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