За неделю на Кубани коронавирус выявили у 97 медработников

В конце апреля портал Юга.ру отправил запрос в минздрав Кубани, чтобы узнать количество инфицированных медиков. Ведомство сообщило , что к 6 мая COVID-19 подтвердился у 334 сотрудников медучреждений.

Напомним, к 12 мая в регионе зарегистрировали 2 тыс. 126 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 697 пациентов, умерли 22 человека. Среди последних — три врача: врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко, врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев и врач общей практики краснодарской поликлиники № 13 Татьяна Терновая. Также скончался водитель скорой медицинской помощи, работавший в районной больнице Лабинска.

Спустя неделю, 12 мая, на заседании оперативного штаба выступил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе и добавил, что на сегодняшний день на Кубани заразился коронавирусом 341 медик.

«Это те врачи и медработники, которые столкнулись [с коронавирусом — Юга.ру] и в красной зоне, и в машинах скорой помощи», — подчеркнул он.

Филиппов отметил, что из числа заболевших врачей выписали 45 человек. Всего имели контакты либо лечили зараженных коронавирусом 6 тыс. 25 медицинских сотрудников.

Ранее Юга.ру писали, что на заседании краевого оперативного штаба 12 мая обсуждались и другие вопросы, связанные с пандемией в регионе. Во время совещания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какого числа закончится карантин в регионе, уточнил этапы возобновления работы предприятий, магазинов и общественного транспорта,а также сообщил о ситуации с курортным сезоном в крае.