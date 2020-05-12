Какие пособия для детей появились на Кубани при коронавирусе и как их получить? Разбор

Портал Юга.ру разобрался, какие выплаты на детей россияне могут получить во время пандемии коронавируса и что для этого нужно сделать

Президент России Владимир Путин с 28 марта объявил нерабочие дни, которые впоследствие продлили до 11 мая. В этот период регионы страны на свое усмотрение ввели ограничительные меры: на Кубани запретили выходить из дома без особой необходимости, остановили работу организаций разных сфер деятельности (торговля непродовольственными товарами, услуги, общепит и т.д.), ограничили перевозки между районами, ввели масочный режим. Общий период нерабочих дней отменили с 12 мая, однако на Кубани до 23 мая продолжит действовать карантин. Начиная с конца марта Путин регулярно объявлял о различных пособиях и надбавках для людей, пострадавших от пандемии. Например, президент поручил сделать доплаты медикам, безработным, семьям с детьми и другим категориям граждан.

Среднедушевой доход и прожиточный минимум

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Чтобы проверить, подходит ли семья под условия некоторых выплат, необходимо посчитать среднедушевой доход и сравнить его с прожиточным минимумом. Прожиточный минимум в Краснодарском крае на 12 мая составляет 10 тыс. 621 рубль, для трудоспособного населения — 11 тыс. 507 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 816 рублей, для детей — 10 тыс. 72 рубля. Среднедушевой доход — это сумма доходов всех членов семьи за 12 месяцев, которая делится на количество членов семьи. Например, за 12 месяцев каждый из супругов заработал по 250 тыс. рублей (сюда вошли все выплаты: декретные, зарплата, пособия, пенсии, стипендии и доходы от бизнеса до вычета налогов и другие). В семье в 2020 году родился первый ребенок, соответственно, чтобы рассчитать среднедушевой доход для этой семьи необходимо общий доход, допустим, в 500 тыс. рублей разделить на 12 месяцев и разделить на три (количество человек в семье). Таким образом, он составит 13 тыс. 888 рублей.

Пособия семьям с детьми 5 тыс. рублей на детей до трех лет

Кто может получить?

Выплату в 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет можно получить с апреля по июнь 2020 года включительно. Право на пособие есть у семей, если: единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года;

у семьи есть или было право на материнский капитал: первый ребенок родился с 1 января по 30 июня 2020 года, или при наличии двух и более детей, рожденных с 2007 года. В таком случае электронное заявление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Мужчина — владелец сертификата должен обратиться лично. Как подать заявление?

Обратиться за назначением выплаты уже можно через портал Госуслуг или сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Заявление может подать любой из родителей или усыновителей до 1 октября 2020 года. Данные необходимо заполнить о каждом ребенке, на которого положена выплата. Подробнее о правилах можно прочитать здесь. Когда поступят деньги?

Ежемесячная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении, в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения. Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей перечисляется за каждый месяц с апреля по июнь 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом — 15 тыс. рублей.

Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет

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Кто может получить?

Семьи, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом случае ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет можно получать половину регионального прожиточного минимума на детей. Кроме того, президент предложил не учитывать в расчете среднедушевого дохода выплаты по прошлому месту работы, если родители ее потеряли. Как оформить?

Первые пособия можно будет получить в июне 2020 года. К этому времени появится соответствующая услуга на портале Госуслуг. Подробнее об условиях выплаты можно почитать здесь. Выплата 3 тыс. рублей на детей безработных родителей

Кто может получить?

Родители, которые оказались без работы и обратились в службу занятости с 1 апреля до 30 июня 2020 года. Выплата в 3 тыс. рублей положена дополнительно к другим выплатам на каждого несовершеннолетнего ребенка. Как получить?

Выплату будут назначать дополнительно к основному пособию по безработице. Она положена одному из родителей, который потерял работу и зарегистрировался в центре занятости с 1 марта 2020 года. Подробнее можно прочитать здесь. Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка без заявлений

Кто может получить?

Семья, которая получает ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, которому исполнился год или два. Как оформить?

Нужно подать заявление и подтверждающие документы для продления права на пособие. При этом с 1 апреля по 1 октября 2020 года право на пособие продлят автоматически, без нового заявления. Выплата 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет

Кто сможет получить?

Разовую выплату могут получить все семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно. Пособие рассчитано на каждого ребенка.