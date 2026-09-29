«Бояться надо живых». Жители краснодарского «царя человейников» — о соседстве со Славянским кладбищем, садиках и тесноте

В начале сентября соцсети облетели ролики о ЖК «Славянка» на окраине Краснодара: десять высоток до 24 этажей, около пяти тысяч квартир — и кладбище меньше чем в ста метрах от ближайших корпусов. Комплекс прозвали «царем человейников». Валентина Найда съездила туда специально для Юга.ру и выяснила: само кладбище жильцов почти не волнует, куда больше их беспокоят теснота, нехватка садиков и парковок. Час в маршрутке и шашлычная у памятников У «Славянки» на окраине Краснодара устойчивая репутация: высотки-«человейники», близость кладбища, доступные квартиры, пробки на выезде и постоянное ощущение, что район живет в режиме «стройка не закончена». Я приехала сюда, чтобы поговорить с нынешними и бывшими жильцами. До «Славянки» мы с подругой добирались на маршрутке № 4 — с остановки «40 лет Победы» ехали почти час в забитом салоне. Мне досталось место у окна под палящим солнцем. По дороге водитель поругался с пассажирами: он не подъезжал к остановкам вплотную, чтобы потом не тратить время на выезд обратно в поток, а людям это не нравилось. В остальном к таким поездкам, похоже, привыкли: места уступают, друг с другом приветливы. Первое, что бросилось в глаза на подъезде к ЖК, — шашлычная [под ее вывеской теперь работает другой стритфуд — Прим. Юга.ру] по соседству с фирмой мемориальных услуг и памятников. Контраст будничного и траурного задает тон всему району. А моя подруга, которая впервые оказалась в «Славянке», уже через 15 минут призналась, что ей хочется отсюда сбежать.

Шашлычная около ЖК «Славянка» © Фото Валентины Найды, Юга.ру

Больше половины из тех, к кому я подходила, отвечали, что не живут здесь. Мне показалось, что некоторые стесняются или не хотят говорить. Но собеседники все же нашлись. Десять высоток у кладбища: что такое «Славянка» Десять высоток ЖК «Славянка» стоят на северо-западе Краснодара, на улице Заполярной, по соседству со Славянским кладбищем площадью около 200 гектаров. В домах от 16 до 24 этажей — около пяти тысяч квартир. От ближайших корпусов до кладбища — менее ста метров, и в разговорах с жильцами соседство всплывает постоянно: одни могил из окон не видят, и им «пофиг», другие видят — и просто принимают как данность. Сам комплекс — типичный для Краснодара проект высокой плотности: много подъездов, внутренние дворы с детскими площадками, коммерческие помещения на первых этажах. За масштаб, бетон и ощущение «спальника» его и прозвали «царем человейников» — в начале сентября ролики о нем разлетелись по соцсетям. Но внутри ЖК — обычная жизнь: магазины у подъезда, пункты выдачи, вечерние прогулки с детьми и собаками. Слово «человейник» (неологизм, образованный слиянием слов «человек» и «муравейник») ввел в широкий оборот русский философ Александр Зиновьев в книге 1997 года «Глобальный человейник». В его концепции это метафора постиндустриального западного (а впоследствии и глобального) общества, которое превратилось в гигантскую, жестко структурированную систему. Зиновьев описывал «человейник» как общество, где люди утрачивают индивидуальность и подлинную свободу, превращаясь в стандартизированные элементы-функции (подобно муравьям). Их поведение, интеллект и потребности тотально контролируются механизмами рынка, медиа и бюрократии ради бесперебойного выживания самой системы. Интересно, что сегодня в бытовой речи первоначальный смысл сместился: теперь «человейниками» чаще называют безликие многоэтажные жилые комплексы с микроквартирами и высокой плотностью населения.

ЖК «Славянка» на окраине Краснодара © Фото Валентины Найды, Юга.ру

Инфраструктура здесь — «все есть под боком», но с оговорками. Магазины, пекарни, аптеки, «Пятерочка» и «Магнит» — да. Кафе, кинотеатры, зоны отдыха — нет. Кто хочет «выйти в люди», едет в центр или в ТРЦ West Mall на Западном обходе.

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«Я ненавижу жить в человейниках» Первая собеседница — молодая женщина-дизайнер, снимает в «Славянке» квартиру около трех лет. «Я ненавижу жить в человейниках, — говорит она. — Я всю жизнь прожила в частном доме, а когда переехала в квартиру, подумала: «Нет». Это небо и земля». Она смеется, но в голосе чувствуется усталость: «Я еще и дизайнер, поэтому меня ужасно бесит, как тут все выглядит. Хожу и думаю: «Когда-нибудь я перееду обратно». Квартиру они с мужем выбрали из-за цены — 15 тыс. рублей в месяц — и относительной близости к университету, где он учится. По ее словам, хозяйка долго не могла сдать жилье — из-за соседства с кладбищем, удаленности от центра и других проблем. Паре это не помешало: «Я максимально несуеверный человек, мне вообще все равно». Про транспорт и пробки говорит спокойно: «Мне кажется, большой разницы нет: пробки ужасные по всему Краснодару». «Кладбище, между прочим, самый хороший вариант» Пенсионерки Ольга и Наталья — подруги и соседки по подъезду. Обе купили квартиры в самом начале строительства и ждали ключей около шести с половиной лет. Окна Натальи выходят на кладбище, Ольги — во двор. Ольга признается, что хотела бы жить в частном доме «с собственной лужайкой, огородом», но продать квартиру в «Славянке» никак не получается. А вот Наталья видом из окна довольна: «Кладбище, между прочим, самый хороший вариант. У меня постоянно окна открыты — тишина и спокойствие». На вопрос о суевериях отвечает коротко и жестко: «Надо бояться живых».

Славянское кладбище на окраине Краснодара © Фото Валентины Найды, Юга.ру

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«Нормально тут все: и с садами, и с детскими, и со школами», — уверяет одна из подруг. «Ну, школа одна на весь район», — поправляет другая. Речь о школе № 105 на Западном обходе. На вопрос, где они отдыхают от города, обе смеются: «Мы навозники». У каждой есть дача — «только так отдыхаем, поближе к природе». Ольгу беспокоит другое — соседи. По ее словам, в подъездах снимают квартиры мигранты, бывает — по шесть-семь человек в одной. Случаются шум и скандалы. «В этом году еще спокойно, а раньше, помнишь, в двенадцать ночи людей выводили — видимо, документов нету», — обращается Ольга к Наталье.

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Подруги соглашаются, что публика в комплексе разношерстная: есть семьи с детьми, есть арендаторы, есть те, кто живет «на временной основе». По их мнению, главные проблемы не в инфраструктуре, а в людях. «Порядок зависит от человека, — говорит Ольга. — Когда начинают хаять управляющую компанию — это в корне неправильно». «Максимум, куда можно выйти, — это на балкон» На спортивной площадке два молодых человека лет тридцати пинали мяч. Один из них купил квартиру пять лет назад на этапе строительства, другой — арендатор, живет в «Славянке» около четырех лет. Познакомились они здесь же и дружат уже несколько лет.

ЖК «Славянка» на окраине Краснодара © Фото Валентины Найды, Юга.ру

«Все четко. Инфраструктура есть, все под рукой, никуда выезжать не надо», — говорит собственник. Его друг добавляет: «Выбрал это место, потому что дешево. На тот момент лучшего варианта по стоимости не было». Оба отмечают, что магазины открылись постепенно: «Как только коммерция была построена, ее сразу же бронировали, конечно. Особенно «Магниты». Кафешек нет, кинотеатра тоже, но есть футбольная и баскетбольная площадки, компьютерные клубы. Молодых людей также не беспокоит соседство со Славянским кладбищем. «Я его из окон не вижу, так что не смущает, вообще пофиг, — говорит собственник. — Кладбище прямо в центре города стоит, вас не смущает? В центре никого не смущает, а здесь почему-то должно смущать».

Главная проблема, по их словам, — не кладбище, а плотность застройки. Собственнику тут повезло: «Мой дом — самый маленький в этом ЖК, поэтому меня не особо парит жизнь в «человейнике». Его другу повезло меньше: «Вся эта бетонная история, конечно, на здоровье отражается. С природой никак не контактируешь, просто в бетонных стенах живешь. Максимум, куда можно выйти, — это на балкон». На вопрос, хочет ли переехать в другой район, отвечает: «Пока не планирую. Только если через Верхний Ларс».

С парковками проблемы: «Ну, судя по всему, плохо, раз мы пинаем мячик и мяч летит в машину. Куча машин — зачем они тут нужны?» Застройщик строит многоуровневый паркинг больше чем на три тысячи мест, но парни сомневаются, что он будет востребован: жильцы не захотят ходить далеко и платить за содержание. Однушка на четверых и «садика нету» На детской площадке сидела Дарья с детьми. Она купила однокомнатную квартиру в 2018 году за 1,4 млн рублей. «Было самое дешевое жилье на тот момент», — говорит она. Сейчас ее семья из четырех человек живет в однушке. «Кусаю локти, что мы тогда не добавили 200 тысяч и не купили двухкомнатную. Тогда казалось, что это большие деньги, но сейчас понимаю: лучше бы поднапряглись». Главная проблема — в самом комплексе нет детского сада. «С садиком тяжело. Садика нету. Есть только в другом комплексе, но туда попасть тяжело: берут в основном своих», — рассказывает она.

Детская площадка в ЖК «Славянка» © Фото Валентины Найды, Юга.ру

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Претензии у Дарьи есть и к управляющей компании: «Недавно хотели отобрать у нас парковку, чтобы построить очередную коммерцию. Огородили забором большую часть парковки и снесли детскую площадку». Жильцы объединились, боролись за парковку, писали в городские паблики — парковку, по словам Дарьи, «вроде бы пока отстояли». А площадку так и не вернули: на ее месте пустырь. Кладбище ее не беспокоит: «Мы живем дальше, нам его вообще не видно». Суеверными в семье себя не считают, о кладбище знали еще при покупке. К жизни в «человейнике», говорит Дарья, тоже «уже привыкли». Семья планирует переехать в частный дом, а «Славянку» считает временным жильем: «Пересидеть лет пять, а потом двигаться дальше». «Место, чтобы просто переночевать» В пункте выдачи популярного маркетплейса работает Саша. Около трех лет она прожила в «Славянке», теперь живет в соседнем ЖК «Светлоград» и собирается переехать в Геленджик. «Славянку» она до сих пор хвалит: «Лучше, чем на «Светлограде», как по мне. Все есть под боком». В «Славянку» Саша попала случайно: ее обманул риелтор, она потеряла 34 тысячи рублей, и выбирать было не из чего. Она искала жилье, куда пустят с кошкой, и первыми — в шесть утра — откликнулись как раз отсюда. «На самом деле уже надоело. Хочется выбраться, вернуться домой, в родной город», — признается она. О соседях говорит: «Я работала и в центре, там люди общительнее. А сюда, в пункт выдачи, приходят либо мамы с детьми, либо новоселы, которые ремонт делают». Из «Славянки» Саша уехала по бытовой причине: в квартире, где жила, «какая-то проблема с душевой системой случилась», и она год топила соседа. Менять систему было дорого — проще оказалось переехать. «Тут у всех в основном «работа — дом», поэтому это место, чтобы просто переночевать, а не жить», — говорит Саша. Студия за 800 тысяч на старте и за 3 миллиона сейчас На старте продаж, по словам жителей, студии в «Славянке» стоили 800–900 тыс. рублей, позже — около 1,5 млн. Сейчас студия может стоить около 3 млн, однушка — до 5 млн рублей: пенсионерки называют такие цены «космосом». По данным агрегатора новостроек, у застройщика квадратный метр сейчас стоит около 120 тыс. рублей. «Ипотеку брать на 30 лет по 40 тысяч в месяц? Я бы тоже не рискнула», — говорит Наталья. Для многих именно низкая цена стала решающим доводом. Но и уехать тем, кто покупал на старте, непросто: продать квартиру в «Славянке» трудно — Ольга так и не нашла покупателя, — а жилье в других районах стоит еще дороже.

ЖК «Славянка» в Краснодаре © Фото Валентины Найды, Юга.ру