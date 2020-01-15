Маткапитал за первенца и выплаты на детей до 7 лет. Путин рассказал, как в России собираются повышать рождаемость

В послании к Федеральному Собранию 15 января президент Владимир Путин рассказал о новых мерах, которые начнут действовать в России для улучшения демографической ситуации с 2020 года

Путин огласил 16-е послание Федеральному Собранию в московском выставочном зале «Манеж». Президент начал с комментария о демографической ситуации в России и низкой рождаемости. По его словам, главная проблема в стране — низкие доходы семей.

Путин предложил продлить до семи лет детские выплаты для семей, где доход ниже прожиточного минимума на одного человека. В 2020 году власти будут выплачивать 5,5 тыс. рублей, а с 2021 года — 11 тыс. рублей.

Кроме того, президент предложил продлить пограмму по выплате материнского капитала до 2026 года и давать деньги за первого ребенка. Так, за первенца государство выплатит 466 тыс. рублей, а за рождение второго ребенка семьи получат 616 тыс. рублей, сообщили на сайте Кремля. Эти решения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Также Владимир Путин раскритиковал ситуацию с яслями в России.

«Важнейший чувствительный вопрос — возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018—2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано всего 78», — сказал президент.

Путин поручил губернаторам сделать все, чтобы «наверстать этот пробел».