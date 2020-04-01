Магазины одежды, столовые и зоомагазины. Какие сферы торговли на Кубани пострадали больше всего из-за коронавируса

По просьбе портала Юга.ру аналитики IT-компании подсчитали, сколько торговых точек в Краснодарском крае закрылись во время пандемии коронавируса к 30 марта

Коронавирус или COVID-19 — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля будет и попросил жителей страны оставаться дома. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности: поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, закрыть торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе. 30 марта в Краснодарском крае людям запретили ходить в парки и набережные. В населенных пунктах остановили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта. Спустя день в крае ввели режим карантина, который обязывает людей не выходить из дома без необходимости и предусматривает штрафы для нарушителей.

По просьбе портала Юга.ру аналитики ИТ-компании «Эвотор» проанализировали активность торговых точек в Краснодарском крае, которые являются их клиентами. Для этого эксперты сравнили данные онлайн-касс по состоянию на 30 марта с показателями за прошлый месяц.

Выяснилось, что в регионе в этот период приостановили деятельность 34% торговых точек, также перестали работать 64% столовых, 44% хозяйственных магазинов, 30% точек зоотоваров, 25% супер- и минимаркетов, 17% табачных лавок и 16% пекарен. Больше всего от введения ограничительных мер пострадали магазины одежды — 90% из них закрыты. А вот число алкомаркетов и пивных магазинов в крае не уменьшилось.

«В ближайшие три месяца потерять свое дело рискует каждый второй предприниматель в России. Самый большой риск нынешней ситуации — это безработица», — рассказали специалисты компании.

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По мнению аналитиков, чтобы спасти малый и средний бизнес, нужно признать сложившуюся ситуацию форс-мажором, отсрочить выплаты по всем налогам до конца года, обеспечить бизнес беспроцентными займами на выплату зарплат и принять все меры для стимулирования компаний к сохранению рабочих мест.

На момент выхода новости в мире известно о 939,4 тыс. заболевших, выздоровели 195 тыс. человек, умерли 47,2 тыс. человек. В России на 2 апреля зарегистрировали 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом и 30 летальных исходов. В Краснодарском крае COVID-19 обнаружили у 22 человек, еще более 500 человек обратились в больницы с подозрением на коронавирус, из них 102 ребенка.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)