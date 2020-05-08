Власти Кубани объяснили, как оставшиеся без работы граждане могут получить пособие в 3 тыс. рублей на ребенка

В Краснодарском крае 8 мая стартовал прием заявок для получения выплат на несовершеннолетних детей тем, кому назначено минимальное пособие по безработице

Напомним, с 31 марта на Кубани действует карантин, который продлится как минимум до 11 мая. В это время людям запрещено выходить из дома без особой необходимости. Ограничения не распространяются на сотрудников организаций определенных сфер деятельности.

Читайте также: МФЦ Кубани продолжат работать с ограничениями

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 мая рассказал, что на помощь семьям, в которых родители потеряли работу до 1 марта и получают федеральное пособие по безработице, власти выделили более 160 млн рублей.

Прием заявок на получение выплат стартовал сегодня, 8 мая, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кому положены выплаты?

Однократная выплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет положена одному родителей, опекуну или попечителю. Пособие из краевого бюджета получат граждане, официально признанные безработными и получающие пособие в минимальном размере (1,5 тыс. рублей), а также кубанцы, проработавшие менее 26 недель в 2019 году.

Как получить выплату и какие документы нужно предоставить?

Выплата предоставляется центрами занятости населения по месту регистрации гражданина в качестве безработного. Для получения пособия нужно предоставить заявление о предоставлении материальной помощи, копию свидетельства о рождении ребенка до 18 лет, либо акт об установлении опеки или попечительства. Документы отправляются дистанционно , через «Личный кабинет» на портале службы труда и занятости населения краевого минтруда.

Могут ли мне отказать в выплате? Да, основанием для отказа может являться отсутствие или неполное предоставление необходимых документов.

Напомним, в России к 8 мая COVID-19 диагностировали у 187 тыс. 859 пациентов в 85 регионах, выздоровели 26 тыс. 608 человек, 1 тыс. 723 — умерли. На Кубани всего заболели 1 тыс. 732 человека, из них 100 детей. Выздоровели 554 пациента, 21 — умер.