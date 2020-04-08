О чем кроме печенегов рассказал и что пообещал Путин в речи по ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин перед селектором с губернаторами регионов РФ 8 апреля выступил с «большим вступительным словом» по поводу распространения коронавируса в стране
Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса. Он объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса. 1 апреля президент заявил, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, а под угрозой заражения находятся 3,3 млн россиян.
2 апреля президент во второй раз выступил с обращением к нации, в котором заявил, что пик эпидемии еще не пройден, поэтому было решено продлить нерабочие дни до 30 апреля.
8 апреля президент провел селекторное совещание с губернаторами, посвященное противодействию распространению коронавируса в стране. Перед встречей Путин выступил с «большим вступительным словом».
Портал Юга.ру выбрал главные тезисы из выступления президента:
- медицинские учреждения в регионах должны работать в режиме повышенной готовности и наращивать мощности;
- власти направили свыше 33 млрд рублей на создание допмест в инфекционных больницах;
- с губернаторов будут «спрашивать строго», они должны «дорожить каждым днем и каждым рублем»;
- на доплаты медикам будет потрачено более 10 млрд рублей;
- врачи, которые работают с больными коронавирусом, в течение трех месяцев будут получать по 80 тыс. рублей, медперсонал среднего уровня — 50 тыс. рублей, младший персонал — 20 тыс., врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры и водители скорой помощи — 25 тыс. рублей;
- закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах — нельзя;
- малому и среднему бизнесу — отсрочка на полгода по уплате страховых взносов в социальные фонды, налоги (кроме НДС) погашать «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки»;
- Правительство и Центробанк в течение пяти дней должны подготовить дополнительную программу поддержки бизнеса, подумать над расширением кредитных каникул;
- паспорта, водительские права, другие удостоверяющие документы — автоматически продлить минимум на три месяца;
- все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, получат пособия по безработице в размере 1 МРОТ — 12 тыс. 130 рублей;
- семьи с детьми, где родители временно не работают, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут получать на 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка;
- определяющими будут следующие две-три недели.
«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал президент в завершение своей речи.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 млн 451 тыс. человек, число смертей превысило 83,5 тыс., выздоровели более 309,3 тыс. заболевших. В России зарегистрировано 8 тыс. 672 инфицированных, из них умерли 63 человека, 580 выздоровели. В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 85 человек, 1 пациент скончался.
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