О чем кроме печенегов рассказал и что пообещал Путин в речи по ситуации с пандемией коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин перед селектором с губернаторами регионов РФ 8 апреля выступил с «большим вступительным словом» по поводу распространения коронавируса в стране

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса. Он объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса. 1 апреля президент заявил, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, а под угрозой заражения находятся 3,3 млн россиян.

2 апреля президент во второй раз выступил с обращением к нации, в котором заявил, что пик эпидемии еще не пройден, поэтому было решено продлить нерабочие дни до 30 апреля.

8 апреля президент провел селекторное совещание с губернаторами, посвященное противодействию распространению коронавируса в стране. Перед встречей Путин выступил с «большим вступительным словом».

Портал Юга.ру выбрал главные тезисы из выступления президента:

  • медицинские учреждения в регионах должны работать в режиме повышенной готовности и наращивать мощности;
  • власти направили свыше 33 млрд рублей на создание допмест в инфекционных больницах;
  • с губернаторов будут «спрашивать строго», они должны «дорожить каждым днем и каждым рублем»;
  • на доплаты медикам будет потрачено более 10 млрд рублей;
  • врачи, которые работают с больными коронавирусом, в течение трех месяцев будут получать по 80 тыс. рублей, медперсонал среднего уровня — 50 тыс. рублей, младший персонал — 20 тыс., врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры и водители скорой помощи — 25 тыс. рублей;
  • закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах — нельзя;
  • малому и среднему бизнесу — отсрочка на полгода по уплате страховых взносов в социальные фонды, налоги (кроме НДС) погашать «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки»;
  • Правительство и Центробанк в течение пяти дней должны подготовить дополнительную программу поддержки бизнеса, подумать над расширением кредитных каникул;
  • паспорта, водительские права, другие удостоверяющие документы — автоматически продлить минимум на три месяца;
  • все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, получат пособия по безработице в размере 1 МРОТ — 12 тыс. 130 рублей;
  • семьи с детьми, где родители временно не работают, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут получать на 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка;
  • определяющими будут следующие две-три недели.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал президент в завершение своей речи.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 млн 451 тыс. человек, число смертей превысило 83,5 тыс., выздоровели более 309,3 тыс. заболевших. В России зарегистрировано 8 тыс. 672 инфицированных, из них умерли 63 человека, 580 выздоровели. В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 85 человек, 1 пациент скончался.

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