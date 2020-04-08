Президент России Владимир Путин перед селектором с губернаторами регионов РФ 8 апреля выступил с «большим вступительным словом» по поводу распространения коронавируса в стране

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса. Он объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса. 1 апреля президент заявил, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, а под угрозой заражения находятся 3,3 млн россиян.

2 апреля президент во второй раз выступил с обращением к нации, в котором заявил, что пик эпидемии еще не пройден, поэтому было решено продлить нерабочие дни до 30 апреля.