На Кубани работу ищут почти пять месяцев. Женщины — еще дольше
Средний срок поиска работы в регионе вырос на 17% за год. У мужчин он сократился до 4,5 месяца, а у женщин вырос до 5,1
29 сентября пресс-служба Краснодарстата сообщила «РБК Краснодар», что на Кубани средняя продолжительность поиска работы в первом полугодии 2026 года увеличилась на 17% и составила 4,9 месяца. При этом общее число безработных в регионе за год практически не изменилось.
Количество безработных мужчин в крае сократилось на 15,4% (до 24,25 тыс. человек), а среднее время поиска работы снизилось с 4,9 до 4,5 месяца.
При этом число неработающих женщин выросло на 14,6% (до 36,2 тыс. человек), а срок трудоустройства подскочил сразу на 43,7% — с 3,5 до 5,1 месяца.
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Количество кубанцев, успевающих трудоустроиться в первые три месяца, сократилось с 34,5 тыс. до 29,7 тыс. человек. В то же время доля тех, кто находится в поиске дольше полугода, выросла до 28,7%. В частности, затянулся поиск работы на срок от 6 до 9 месяцев (число таких соискателей выросло с 2,8 тыс. до 6,7 тыс.) и на срок от года и более (рост с 4,8 тыс. до 7,8 тыс. человек).
Затягивание сроков поиска работы зафиксировали и на федеральном уровне. По данным «Известий», количество россиян, которые не могут трудоустроиться дольше года, выросло почти в 1,5 раза — примерно до 226 тыс. человек.
Эксперты объясняют этот парадокс дисбалансом на рынке. В производстве, строительстве и среди рабочих специальностей наблюдается нехватка кадров, а за офисные вакансии конкуренция усиливается.
Дольше остальных работу ищут молодежь и люди предпенсионного возраста. С трудностями чаще сталкиваются менеджеры по продажам, администраторы и линейный персонал сферы услуг.
Эксперты считают, что на ситуацию влияют маленькие оклады, внедрение искусственного интеллекта и общее охлаждение рынка труда.
Как писали Юга.ру, на Кубани не хватает больше 2 тыс. водителей общественного транспорта.