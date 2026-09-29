На Кубани работу ищут почти пять месяцев. Женщины — еще дольше

Средний срок поиска работы в регионе вырос на 17% за год. У мужчин он сократился до 4,5 месяца, а у женщин вырос до 5,1

29 сентября пресс-служба Краснодарстата сообщила «РБК Краснодар», что на Кубани средняя продолжительность поиска работы в первом полугодии 2026 года увеличилась на 17% и составила 4,9 месяца. При этом общее число безработных в регионе за год практически не изменилось.

Количество безработных мужчин в крае сократилось на 15,4% (до 24,25 тыс. человек), а среднее время поиска работы снизилось с 4,9 до 4,5 месяца.

При этом число неработающих женщин выросло на 14,6% (до 36,2 тыс. человек), а срок трудоустройства подскочил сразу на 43,7% — с 3,5 до 5,1 месяца.