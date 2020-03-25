Путин поручил автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода

Президент Владимир Путин 25 марта объявил, что все социальные пособия и льготы россиянам должны продлеваться автоматически в связи с пандемией коронавируса

Об этом он заявил, выступая с телеобращением к россиянам.

Среди мер поддержки населения он назвал то, что все льготы, включая субсидии по ЖКХ, будут продлеваться без предоставления дополнительных документов ближайшие шесть месяцев.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям», — сказал Путин.

В качестве примера он привел ситуацию с семьей, имеющей право на льготы по ЖКХ.

«Ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку», — отметил глава государства.