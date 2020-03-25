Путин поручил автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода
Президент Владимир Путин 25 марта объявил, что все социальные пособия и льготы россиянам должны продлеваться автоматически в связи с пандемией коронавируса
Об этом он заявил, выступая с телеобращением к россиянам.
Среди мер поддержки населения он назвал то, что все льготы, включая субсидии по ЖКХ, будут продлеваться без предоставления дополнительных документов ближайшие шесть месяцев.
«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям», — сказал Путин.
В качестве примера он привел ситуацию с семьей, имеющей право на льготы по ЖКХ.
«Ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку», — отметил глава государства.
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Как писали Юга.ру, также Путин поручил перенести голосование по поправкам к Конституции, ввести кредитные каникулы, объявил следующую неделю нерабочей и поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей из-за коронавируса.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире инфицировано 451 тыс. человек, выздоровело 112 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,7 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.
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