Путин поручил автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент Владимир Путин 25 марта объявил, что все социальные пособия и льготы россиянам должны продлеваться автоматически в связи с пандемией коронавируса

Об этом он заявил, выступая с телеобращением к россиянам.

Среди мер поддержки населения он назвал то, что все льготы, включая субсидии по ЖКХ, будут продлеваться без предоставления дополнительных документов ближайшие шесть месяцев.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям», — сказал Путин.

В качестве примера он привел ситуацию с семьей, имеющей право на льготы по ЖКХ.

«Ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку», — отметил глава государства.

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Как писали Юга.ру, также Путин поручил перенести голосование по поправкам к Конституции, ввести кредитные каникулы, объявил следующую неделю нерабочей и поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей из-за коронавируса.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире инфицировано 451 тыс. человек, выздоровело 112 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,7 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.

Владимир Путин Деньги Коронавирус Социальные программы

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