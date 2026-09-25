Что мешает художникам и экологам помогать краснодарскому вековому дубу, потерявшему крупную ветвь

3 августа в «Городском саду» Краснодара сломалась крупнейшая ветка многовекового дуба «Колдуна» — дерева, которое растет там с 1440 года и имеет статус памятника природы регионального значения. Местные скульпторы решили спасти великана и создать арт-объект из его плоти. Редактор Юга.ру Елена Ильина поговорила с художниками, экологом и теми, кто пытается помочь дубу, но загнаны в бюрократический тупик. Дуб съели грибы Почему сломалась ветка, я спросила у биолога и заместителя директора Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края (ООПТ) Валерия Щурова. Дерево старое, и в нем десятилетиями развивались ксилотрофные грибы — они едят древесину, ослабляя его механическую прочность. «Съели ту часть, которой питаются, подул сильный ветер — и ветка обломилась под собственным весом. Процесс вполне естественный: рано или поздно грибы съедают дерево, и оно начинает разваливаться по частям», — объяснил биолог. Интересно, что от места формирования гнили зависит и место слома: гриб, поселившийся снизу, роняет дерево под корень, а верхушечный — обрушивает ветви. Тяжелая сломанная ветка была одной из немногих живых у дуба — она его питала, а грибы ее не ели — гниль расползается по древесине, которая у вековых деревьев в основном мертва и служит лишь скелетом. «Поэтому дерево может десятилетиями жить с абсолютно пустой сердцевиной: питает его именно эта периферия. Ветка, отходившая под прямым углом, как раз и была одним из таких «питающих» органов, а гниль в ее основании копилась, возможно, столетиями».

Дуб 13 сентября 2026 года © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Место, где раньше была ветка © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Дуб на следующий день после падения ветки, 4 августа 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

О важности дуба По легенде, которую мне рассказала эколог, замруководителя рабочей группы при Минстрое РФ по развитию водно-зеленых каркасов городов России и директор общественного центра «Помоги городу» Елена Шувалова со ссылкой на летопись Екатеринодара, в центре парка росли 13 дубов-великанов : «И смыкали свои кроны, создавая покров. В народе их называли Иисус Христос и 12 апостолов». А до наших дней дожили лишь четыре из них, в том числе и со сломанной ветвью.

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Эти четыре черешчатых дуба объединили в памятник «Дубы вековые» — одну из главных достопримечательностей «Городского сада». Долгожителей считают остатками древнего пойменного леса, который когда-то рос на территории нынешнего Краснодара и сохранился внутри парка. Официально у дубов нет имен — их различают как северное, два юго-западных и юго-восточное, хотя в народе один из них называют «Великаном», другой — «Колдуном».

© Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Дуб северный («Колдун») © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Два юго-западных дерева © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Два юго-западных дерева © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Дуб юго-восточный («Великан») © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Дуб юго-восточный («Великан») © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

По данным с сайта ООПТ, самому взрослому из них около 633 лет, младшему — около 346. А тому, о котором идет речь в статье, около 586 — он был высажен в 1440 году — за 353 года до основания черноморскими казаками Екатеринодара. Тогда еще не существовало ни города, ни края, а на территории современной Кубани жили черкесские племена. Для наглядности можно сравнить возраст дуба с важными историческими датами. Например, дерево — ровесник Государя всея Руси Ивана III (он же — Иван Великий), родившегося в 1440 году. Князь умер в 1505 году, а дуб — живет. Дерево росло еще до открытия Америки Колумбом, до начала правления Романовых и до рождения Петра I. Хотя в книге «В окрестностях Краснодара. Путеводитель», изданной в 1988 году, указано, что все четыре дуба гораздо моложе — одним «более 300 лет», другим — «около 200 лет». Однако, как оказалось, и ученые не знают точно, сколько лет деревьям. По словам Валерия Щурова, доказать возраст невозможно: «Чтобы точно узнать возраст, нужен либо спил (то есть убить дерево), либо неинвазивный подсчет годовых колец специальным прибором. Но у старых дубов внутри почти нет древесины — они пустотелые, и посчитать кольца от ядра до периферии невозможно. Отсюда и разброс оценок». Известно, что в период основания Екатеринодара исполины пережили зачистку рощи, когда здесь добывали древесину. Они уцелели во время нескольких войн, в том числе и Второй мировой, во время которой «Городской сад» (на тот момент — парк имени Горького) сожгли, а многие деревья в нем вырубили. В 1977 году дубы внесли в региональный список памятников природы, а в 1983 году это статус закрепило решение Краснодарского крайисполкома — нынешнего УООПТ. С того времени деревья стали важным символом для парка, города и его жителей — у краснодарцев даже появилась традиция обнимать стволы дубов — «на счастье» и чтобы получить «заряд энергии». И с одной стороны это — добрый ритуал, притягивающий туристов в «Городской сад», а с другой — губительное действие для деревьев, так как люди топчутся по земле над корнями.

Ограда вокруг «Коломенских дубов» в Москве. Им от 400 до 600 лет. Памятник природы регионального значения © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Идея создания скульптуры из ветки дуба Спасением великана решили заняться скульпторы из проекта VV_sculpt — Влад Гутарев и Иван Воронин, чье хобби переросло в междисциплинарное искусство. Скульпторы создают арт-объекты из природных материалов — дерева, камня и глины, а также из металла и стекла. По словам художников, они занимаются «сотворчеством», а будущее изделие само выбирает свою форму и идею. При работе с деревом мастера обжигают его, раскрывая «стержень» — метафору внутренней силы, и меняя текстуру и цвет. Среди работ Влада и Ивана есть интерьерные скульптуры, инсталляции, маски, тотемы, монолиты.



Художники говорят, что дарят вторую жизнь деревьям, с которыми работают. Например, работа «Громобой» выполнена из черного тополя с берега Кубани, в который ударила молния — дерево сгорело на треть. В проектах «ВЪЛЕС», «Родословная» и «Очаг» были использованы фрагменты вековых деревьев. Основатели VV_sculpt призывают к правильному использованию леса, а также сажают новые растения там, где берут материал.

VV_sculpt: Влад Гутарев (слева) и Иван Воронин (справа) © Фото Влада Гутарева

Работы «ВЪЛЕС», «Очаг» и «Родословная» © Скриншот фото с сайта vvsculpt.ru

Работа «Громобой» © Фото Влада Гутарева

Из недавно упавшей ветки художники хотят создать скульптуру-тотем, которая будет выставлена на публичное обозрение для посетителей «Городского сада». Ветвь зеленая и покрыта листвой, но внутри она полностью сгнила и превратилась в «трухлю». Поэтому неизвестно, как материал поведет себя в работе, — в этом сложность для мастеров.

Ветка «Колдуна» на базе VV_sculpt © Фото Влада Гутарева

Ветка «Колдуна» на базе VV_sculpt © Фото Влада Гутарева

Ветка «Колдуна» на базе VV_sculpt © Фото Влада Гутарева

Из подобного дерева VV_sculpt создали скворечник для курортного поселка «Угличи» на берегу Волги. «Мы работали с гнилым и рыхлым материалом. Вычищали, обрабатывали, обжигали, сушили». Объект еще официально не презентовали.

Скворечник для поселка «Угличи». В дальнейшем мастера поставят одну часть объекта на другую © Фото Влада Гутарева

Но для создания скульптуры нужно время. Сейчас ветку дуба «Колдуна» сушат в естественной среде и обрабатывают от гнили, затем законсервируют до весны и только в теплое время снова приступят к работе. Концепт еще в разработке, но задумка будущего арт-объекта звучит так: «Идея в том, чтобы собрать части дерева друг над другом. Это будут обугленные фрагменты с вырезанными орнаментами или именами меценатов. На верхних ярусах, в отверстиях, будут жить птицы — некий небоскреб для животного мира. Тотем должен будет забрать на себя традицию обниматься с дубом, так как будет сделан из его плоти, стареть и затираться от контакта с людьми».

Идея будущей скульптуры в «Городском саду» из ветки дуба © Изображение через нейросеть сгенерировал Влад Гутарев

Кроме того, художники предложили «быструю меру помощи» администрации парка — создать из массива ветки большую тактильную табличку с информацией про дуб и его корни. В «Городском саду» идею одобрили — теперь макет необходимо согласовать с руководством, выполнить и установить.

Идея тактильной таблички с информацией о дубе © Изображение через нейросеть сгенерировал Влад Гутарев

Однако, по словам скульпторов, «все зашло далеко» и уже вышло за рамки искусства. Когда Влад и Иван согласовывали вывоз ветви из парка, они поняли, что сам дуб нужно спасать: «Когда ветка упала, для нас это стало криком о помощи нашего старшего товарища. Мы не смогли пройти мимо и включились на полную, чтобы в очередной раз попробовать спасти этих бедолаг». Спасение «Колдуна» своими силами В попытке сохранить великана Влад Гутарев отправил заявку на включение дубов во всероссийскую программу «Деревья — памятники живой природы», в которой с 2019 года уже состоит одно из четырех деревьев. «Деревья — памятники живой природы» — проект по поиску, изучению и сохранению старовозрастных деревьев на территории России, которые имеют особую культурную, историческую и природную ценность. Включение в проект должно было помочь получить дубам федеральный статус памятников природы, профессиональное обследование и заключение специалистов. А также решить бюрократические вопросы и закончить путаницу в том, кто должен нести ответственность за сохранность памятника — по словам Гутарева, ООПТ ссылается на администрацию «Городского сада», а парк в свою очередь заявляет об отсутствии полномочий и денег на спасение дуба. Однако включить деревья в программу сразу отказались — организация сочла патриархов «опасными для имущества, здоровья и жизни человека» из-за сигнальной ленты вокруг «Колдуна», которую натянули только после падения ветви.

Скриншот письма с отказом включить дубов в программу «Деревья — памятники живой природы» © Фото Влада Гутарева

Представители программы посоветовали Гутареву не тратить время и самостоятельно написать коллективное обращение в Министерство природы Краснодарского края о предоставлении дубу комплекса исследований и последующего лечения. По словам организации, на письмо ведомство должно ответить, а дерево в итоге спасти и сохранить — статус памятника природы дан ему не просто так. В то же время «идеальным решением» Гутарев видит привлечение меценатов — крупного бизнеса, который, с разрешения ООПТ, возьмет под свою ответственность по одному дереву. «Для инвесторов реклама федерального уровня, для бюджета ничего, бюрократически можно согласовать». Параллельно с Владом и Иваном за жизнью дубов следит эколог Елена Шувалова. Еще в июле 2024 года она призывала краснодарцев голосовать за один из четырех дубов — «Великан» — в конкурсе от программы «Деревья — памятники живой природы» на звание дерева года. Призом могло бы стать бесплатное обследование и лечение дерева, однако выиграл дуб из соседнего региона — Ростовской области. В том же году она с волонтерами высадила в «Городском саду» десять дубов-крупномеров, чтобы они стали преемниками патриархов. И уже тогда эколог рассказывала, что исполины нуждаются в помощи.

Я спросила у Елены, что она думает о судьбе и жизни деревьев сейчас. По ее словам, все время — и до 2024 года, и после — волонтеры пытались ухаживать за дубами: вносить биогумус, защищать корни от вытаптывания. Активисты просили администрацию убрать аттракционы, расположенные вблизи великанов, оградить их и создать городской реестр деревьев-патриархов, требующих особого режима ухода.

Аттракционы вблизи «Колдуна» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

«Но временной волонтерской работы недостаточно», — признала Елена в разговоре. Она упомянула, что так и «не доделала дело до конца из-за занятости», имея в виду организацию системного ухода за дубами, и приняла решение объединить силы со скульпторами. Дилемма без решения Помимо старости и грибов, у дуба есть еще одна особенность — краснокнижные жуки, поселившиеся внутри великана. Речь идет о дубовом усаче, способном вырастать до 17 см в длину. Его личинки живут в дереве около пяти-шести лет, а насекомое может нормально развиваться только в очень старых крупных деревьях — молодое растение не выдержит. Елена Шувалова называет усачей угрозой, поедающей дуб изнутри. Но Валерий Щуров с ней не согласен: «Чтобы убить личинок в дереве, надо протравить его специальными препаратами — но с высокой вероятностью погибнет и само дерево, и вся связанная с ним экосистема. Как химиотерапия при раке — не факт, что убьет только болезнь». При этом с усачом селятся еще десятки видов, многие из которых тоже краснокнижные, — они живут в его опустевших ходах. Биолог подчеркнул, что раньше жука считали вредителем и с ним пытались бороться, однако это привело к признанию вида редким — в том числе из-за того, что почти все крупные дубы, в которых он мог жить, были вырублены. Необратимое движение к гибели Последний раз визуально обследовали патриархов в начале сентября — управление лесами Краснодарского края. Для оценки состояния деревьев сейчас утверждена шкала категорий санитарного состояния из пяти градаций, где один — «здоровые», а пять — «свежий сухостой». Управление присвоило всем дубам третью категорию — «сильно ослабленные». Однако Валерий Щуров с решением категорически не согласен — он считает, что героя статьи можно назвать «усыхающим» и отнести к четвертой категории. «Третья категория — это деревья, которые не разрушаются сами по себе, а это дерево уже начало разваливаться на части, а значит, необратимо движется к гибели». При этом даже усыхающие дубы могут жить десятилетиями — пока есть хотя бы одна живая ветвь или почка. «В отличие от хвойных — сосны, ели, пихты», — добавил Щуров. Впрочем, погибают исполины не только от старости и дереворазрушающих грибов: еще есть юридический статус дубов, не изменившийся с 1983 года, и бюрократический тупик.

«Заложники своего устава» Валерий Щуров отметил, что ООПТ не имеет полномочий на самостоятельное обследование и обрезку дубов — управление только следит, чтобы правообладатели земли не нарушали режим охраняемой природной территории. «Мы не заложники ситуации. Мы заложники своего устава, где прописано, что можно, а что нельзя». Биолог объяснил, что для памятников природы разрабатывается паспорт, где четко прописано, кто отвечает за обрезку, обследование и ограждение. Но эти четыре дуба юридически «застряли» в 1983 году — в СССР деревьям присвоили статус ОПТ без выделенной территории, ее границ и площади. «Без территории нельзя оформить охранное обязательство, а значит — формально никто конкретно не назначен ответственным. По закону в этом случае отвечает мэр города, в чьем ведении парк в целом», — разъяснил Щуров. Сейчас Министерство природы Краснодарского края прорабатывает идею лишить дубы отдельного статуса памятника природы и присоединить к «Городскому саду», который также имеет это звание. Однако это не так просто: великаны растут в разных, удаленных друг от друга участках парка. Кроме того, они гораздо старше самого горсада. «Лесная держава, у которой нет оборудования» Примечательно, что даже попытки комплексного исследования дубов специалисты провести не могут — нет нужной техники и опыта. 18 августа дерево обследовал приглашенный специалист из подразделения администрации Краснодара. Он привез резистограф — прибор для измерения сопротивления пробуривания со сверлом около 50 см в длину, хотя дуб почти два метра в диаметре. По словам Щурова, мужчина смог обследовать только тонкий слой древесины из нескольких точек. К тому же делал он это неохотно: «Ему показали, что делать. Сказал: «Ну все, я поехал». На вопрос, подготовит ли он письменное заключение, ответил, что подписывать его никто не просил».

Специалист из подразделения администрации Краснодара с резистографом и сотрудники ООПТ © Фото Влада Гутарева

Щуров сравнил это с медициной: «Взяли анализы — это еще не диагноз». Резистограмма — это просто лента с пиками сопротивления сверла, для интерпретации которого требуется человек с многолетним опытом. В Краснодаре таких людей нет — профессия невостребованная. Для полной картины дуб необходимо обследовать не резистографом за 2 млн рублей, а томографом — но он стоит в пять раз дороже. При этом единственный прибор, который есть у ООПТ, — механический аналог резистографа. «Этот прибор выпускается только в Швеции и Германии и стоит около 40 тыс. рублей. Это все, что купило учреждение за четыре года моей работы. Мы великая лесная держава с самой большой лесопокрытой площадью в мире, а своего оборудования у нас нет», — рассказал Валерий Щуров. Возмущает биолога не только это, но еще и проведенная ранее «варварская» обрезка дуба. Процедуру можно проводить только с середины ноября по март, когда трутовики — грибы-паразиты, растущие на деревьях, не спороносят, и каждый спил замазывать специальным раствором. В Краснодаре же, по словам Щурова, так практически никто не делает: «Обрезку проводят летом, когда грибы активны, и в итоге у нас все деревья заражены».

Место обрезки «Колдуна» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру

Не спиливать на шашлыки, а превращать в скульптуры Биолог поддерживает идею Влада Гутарева и Ивана Воронина — он и сам 10 лет назад хотел создать из погибшего от усача дерева в Чистяковской роще объект искусства: убрать кору, покрыть ствол лаком, чтобы были видны узоры от личинок усача, и рассказывать людям об этом краснокнижном жуке. «Пока согласовывали идею с чиновниками, дерево просто спилили и разделали». Поэтому он посоветовал скульпторам быстрее обращаться в Министерство природы с инициативой. «Тут наука и вот этот простой фермерский подход — они в явном конфликте. Наука так быстро ничего не делает. А фермер должен все делать быстро. С дубами быстро ничего не получается. Они только быстро падают».