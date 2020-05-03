В аптеках Сочи бесплатно раздавали маски, но они закончились за пару часов

Мэрия Сочи анонсировала на 2 и 3 мая акцию по бесплатной раздаче многоразовых масок, которую организовало МУП «Сочинское городское аптечное управление»

30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел масочный режим, который обязывает всех жителей региона надевать маску или респиратор при входе и нахождении в магазине, на объектах бытового обслуживания, в транспорте, на вокзалах и в аэропортах, а также в других местах с массовым пребыванием людей. При этом на вопрос Кондратьева, появились ли средства защиты в аптеках, вице-губернатор Василий Швец ответил, что аптеки все еще закупают маски в соседних регионах, но «львиная доля обеспечена будет».

2 и 3 мая в Сочи решили устроить раздачу бесплатных масок. Средства индивидуальной защиты вручали посетителям нескольких аптек в разных районах курорта: в поселке Головинка, микрорайоне Бытха, Мамайка и других. 3 мая с момента открытия в 8:00 маски начали бесплатно раздавать в аптеке на улице Ялтинской в поселке Хоста. «Люди каждые пять минут заходили и брали. Мы раздавали всем желающим. Маски закончились буквально за пару часов. Всего мы раздали около 100 штук», — рассказали порталу Юга.ру в муниципальной аптеке.

По словам сотрудника аптеки, жители узнали об акции из интернета и поспешили запастись дефицитным товаром. Журналист портала Юга.ру связался с несколькими аптеками в центре курорта: на улицах Горького, Советской, Юных ленинцев, и на вопрос о наличии масок везде получил отрицательный ответ.

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«Маски мы не получали. Когда будут — неизвестно», — сообщили фармацевты. Сайт поиска лекарств в аптеках Сочи при введении запроса «медицинская маска» выдает: данного товара нет в наличии. Так как в большинстве магазинов и на рынках требуется ношение масок не только для продавцов, но и для покупателей, горожане вынуждены шить маски сами. Жители подошли к вопросу креативно: маски шьют из ярких тканей, украшают стразами и аппликациями. Дома культуры курорта провели несколько инстаграм-конкурсов на самый эффектный образ в маске.

Напомним, в России к 3 мая за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 82 — в Краснодарском крае. В Сочи за прошедший день новых случаев коронавируса не подтверждено. С начала наблюдения на курорте COVID-19 выявили у 146 человек, на Кубани зарегистрировали 1 тыс. 244 случаев заражения, в стране — 134,6 тыс. инфицированных, в мире — свыше 3,5 млн человек.