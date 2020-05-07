Путин поручил выплачивать по 2,7 млн рублей семьям медработников, умерших с подтвержденным коронавирусом

Президент России Владимир Путин 6 мая подписал указ о предоставлении страховых гарантий медикам, которые пострадали во время работы из-за коронавируса

Указ опубликовали на официальном портале правовой информации. Согласно документу, помощь предоставят врачам, среднему и младшему персоналу, а также водителям скорой, которые контактируют с непосредственно зараженными COVID-19, а также тем, у кого подозревают инфицирование.

В случае если сотрудник медучреждения умер «в результате инфицирования», его семьи получат 2,75 млн рублей. Если медик заразится, получит вред здоровью и будет временно нетрудоспособен — единовременная выплата составит 68 тыс. 811 рублей.

Если же медик будет инфицирован коронавирусом и впоследствии станет инвалидом из-за развития осложнений, то ему должны выплатить от 688 тыс. до 2 млн 64 тыс. рублей. Конечная сумма будет зависеть от группы инвалидности, пишет RT.

Деньги должен выплачивать Фонд социального страхования «по результатам расследования, проведенного в порядке, установленным трудовым законодательством».

Напомним, в Краснодарском крае известно о трех случаях смерти медработников: реаниматолога, рентгенолога и водителя скорой помощи. Все они были сотрудниками Лабинской ЦРБ и имели коронавирус. Также в середине апреля в Адыгее умер врач, заболевший коронавирусом.