Залповые ливни, град и смерчи: на Кубани объявили экстренное предупреждение
В регионе прогнозируют сильный ветер и ливни с грозами. На Черноморском побережье возможны смерчи
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что непогода с комплексом опасных метеоявлений сохранится на Кубани до конца суток 1 октября. На территории края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, а на побережье на участке от Анапы до Геленджика — штормовых 24–29 м/с.
Из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок:
- в бассейне реки Кубань (юго-восточные территории) и на ее юго-западных притоках;
- на реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри.
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По данным МЧС, в Сочи и Сириусе до конца суток 30 сентября сохраняется штормовое предупреждение. Там также прольются сильные ливни и дожди с грозой и градом.
На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах возрастает риск схода селей.
В течение 29 и 30 сентября на участке от Магри до Веселого сохраняется опасность формирования смерчей над морем.
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