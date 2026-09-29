Залповые ливни, град и смерчи: на Кубани объявили экстренное предупреждение

В регионе прогнозируют сильный ветер и ливни с грозами. На Черноморском побережье возможны смерчи

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила , что непогода с комплексом опасных метеоявлений сохранится на Кубани до конца суток 1 октября. На территории края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, а на побережье на участке от Анапы до Геленджика — штормовых 24–29 м/с. Из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок:

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По данным МЧС, в Сочи и Сириусе до конца суток 30 сентября сохраняется штормовое предупреждение. Там также прольются сильные ливни и дожди с грозой и градом.

На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах возрастает риск схода селей.

В течение 29 и 30 сентября на участке от Магри до Веселого сохраняется опасность формирования смерчей над морем.