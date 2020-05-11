Выплаты семьям с детьми и соцработникам, поддержка самозанятых. О чем еще говорил Путин в речи по ситуации с коронавирусом

Президент России 11 мая провел совещание по ситуации с коронавирусом, во время которого рассказал о новых мерах поддержки жителей страны

В своей речи Владимир Путин заявил о прекращении единого периода нерабочих дней в стране. Также он сообщил, что для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания, «режим повышенной безопасности» сохранится, а главы регионов должны будут учитывать ситуацию с коронавирусом при снятии ограничений в своих субъектах.

Портал Юга.ру собрал основные тезисы из выступления президента: во время нерабочего периода был создан запас медтехники и создан резерв аппаратов ИВЛ, при этом сейчас задействована его незначительная часть;

по всей стране по-прежнему запрещены массовые мероприятия, написал RT;

сотрудникам социальных учреждений установят федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Для врачей, которые работают в соцчреждениях, доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену, если такие медики помогают зараженным коронавирусом — 60 тыс. рублей, для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала — 25 тыс. рублей, для работающих с больными коронавирусом — 35 тыс. рублей, для младшего персонала — 15 и 20 тыс. рублей соответственно, для техперсонала — 10 и 15 тыс. рублей;

— с 15 апреля по 15 июля. Для врачей, которые работают в соцчреждениях, доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену, если такие медики помогают зараженным коронавирусом — 60 тыс. рублей, для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала — 25 тыс. рублей, для работающих с больными коронавирусом — 35 тыс. рублей, для младшего персонала — 15 и 20 тыс. рублей соответственно, для техперсонала — 10 и 15 тыс. рублей; главы регионов, опираясь на анализ ситуации и мнение главных санитарных врачей, будут принимать решение о характере ограничительных и профилактических мер;

с 12 мая везде, где это возможно, необходимо восстановить деятельность предприятий базовых отраслей экономики : строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых;

: строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых; сохраняются выплаты семьям с детьми до 3 лет и семьям, где родители остались без работы. Кроме того, семьи с детьми от 3 до 7 лет, в которых доход ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на месяц раньше — не с 1 июля, а с 1 июня. Кроме того, в два раза увеличивается минимальный размер пособия за ребенком — с 3 тыс. 375 рублей до 6 тыс. 751 рубля. Все семьи с детьми в возрасте до 3 лет, смогут получать ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей. Еще одна мера: с 1 июня все семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовую выплату — 10 тыс. рублей на каждого ребенка;

с 1 июня предложено запустить программу поддержки занятости, воспользоваться которой смогут все предприятия в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО. Объем кредита будет рассчитываться из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателя кредита — 2%;

для предприятий пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи и страховые взносы за второй квартал 2020 года, за исключением НДС;

за второй квартал 2020 года, за исключением НДС; самозанятым гражданам вернут их налог на доход , уплаченный в 2019 году, а также предоставить налоговый капитал в размере 1 МРОТ;

, уплаченный в 2019 году, а также предоставить налоговый капитал в размере 1 МРОТ; индивидуальным предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших отраслях, предоставят налоговый вычет в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов;

в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов; в стране проведут докапитализацию государственных микрофинансовых организаций и направят на эти цели 12 млрд рублей.