На Кубани утвердили выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 9 апреля обсудили выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет

На внеочередной, 36-й сессии спикер ЗСК Юрий Бурлачко, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор региона Сергей Табельский и другие депутаты рассмотрели закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Закон предусматривает ежемесячную выплату в этом году на каждого ребенка в размере 5 тыс. 319 рублей. Деньги будут давать на основании заявления одного из родителей без предоставления документов, для этого нужно подать обращение на официальном портале госуслуг. Также можно явиться лично в управление соцзащиты населения или в многофункциональный центр с документами, удостоверяющими личность.

Выплату будут предоставлять семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в Краснодарском крае (сейчас это 11 тыс. 107 рублей). Если в семье есть несколько детей от трех до семи лет, то деньги будут платить на каждого ребенка.

Предполагается, что такой помощью воспользуются 69 тыс. семей. На эти цели в 2020 году выделили более 4 млрд 854 млн рублей. На сессии депутат Павел Соколенко предложил расширить категории граждан, которые могли бы получить помощь от государства в сложное время.

«Высокая социальная значимость этого вопроса требует оперативности, чем и обусловлено проведение внеочередной сессии. Чтобы уже в начале лета семьи с детьми могли получить необходимую им реальную помощь, сегодня мы принимаем закон, который обеспечит механизм реализации этой меры поддержки», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

По результатам голосования закон приняли единогласно, его уже подписали, чтобы опубликовать уже сегодня, сообщили в пресс-службе ЗСК.

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