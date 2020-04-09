На Кубани утвердили выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 9 апреля обсудили выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет

На внеочередной, 36-й сессии спикер ЗСК Юрий Бурлачко, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор региона Сергей Табельский и другие депутаты рассмотрели закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Закон предусматривает ежемесячную выплату в этом году на каждого ребенка в размере 5 тыс. 319 рублей . Деньги будут давать на основании заявления одного из родителей без предоставления документов, для этого нужно подать обращение на официальном портале госуслуг. Также можно явиться лично в управление соцзащиты населения или в многофункциональный центр с документами, удостоверяющими личность.