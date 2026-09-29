Роботам-доставщикам разрешат ездить по тротуарам на Кубани и в Сириусе

В России на три года разрешили тестировать роботов-доставщиков в 34 регионах, включая Кубань и Сириус

Робот-доставщик получит право передвигаться по велопешеходным дорожкам, тротуарам и прилегающим территориям, в жилых, велосипедных и пешеходных зонах, а также внутри зданий.

26 сентября правительство России разрешило тестировать роботов-доставщиков в 34 регионах страны. Эксперимент продлится три года и затронет Краснодарский край и Сириус.

К устройствам предъявляют определенные требования. Ширина робота не должна превышать 80 см, длина — 110 см, масса без груза — 120 кг. Скорость роверов ограничат 25 км/ч, а мощность двигателя — 4 кВт. На каждом роботе будет QR-код с данными оператора.

За время эксперимента в России может появиться до 12 тысяч роботов-доставщиков. Вместе они проедут до 10,8 млн километров.