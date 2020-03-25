Путин поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей из-за коронавируса

В России семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет

Об этом объявил президент Владимир Путин, выступая с телеобращением в связи с ситуацией с коронавирусом.

Право на получение выплат получат все семьи в России, имеющие право на материнский капитал. Они будут получать дополнительно по 5 тыс. рублей на детей до трех лет в ближайшие три месяца.

«Такая поддержка сейчас особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком», — пояснил президент.

Он также поручил правительству ускорить выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось, — уже в июне.