Путин поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей из-за коронавируса
В России семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет
Об этом объявил президент Владимир Путин, выступая с телеобращением в связи с ситуацией с коронавирусом.
Право на получение выплат получат все семьи в России, имеющие право на материнский капитал. Они будут получать дополнительно по 5 тыс. рублей на детей до трех лет в ближайшие три месяца.
«Такая поддержка сейчас особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком», — пояснил президент.
Он также поручил правительству ускорить выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось, — уже в июне.
Как писали Юга.ру, также Путин поручил перенести голосование по поправкам к Конституции и объявить следующую неделю нерабочей.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире инфицировано 438 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.
Читайте также
Владельцы краснодарского общепита о том, как выживают во времена коронавируса