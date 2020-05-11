Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 11 мая сообщил о завершении единого периода нерабочих дней, введенного, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса

Напомним, Путин с 28 марта объявил нерабочие дни, которые впоследствие продлили до 11 мая. В этот период регионы страны на свое усмотрение ввели ограничительные меры: например, на Кубани запретили людям выходить из дома без особой необходимости, остановили работу организаций разных сфер деятельности (торговля, услуги, общепит и т.д.), закрыли границы с соседними субъектами, ввели масочный режим. 

11 мая на совещании по ситуации с распространением COVID-19 президент выступил с заявлением о прекращении нерабочих дней.

«С 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — цитирует Путина RT.

Политик уточнил, что прошлые шесть недель позволили замедлить распространение эпидемии, а также сформировать запас медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь пациентам с осложнениями.

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Кроме того, российский лидер заявил, что для жителей РФ старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, после 12 мая сохранится «режим повышенной безопасности». При этом Путин поручил Правительству уделить повышенное внимание работе интернатов и домов престарелых.

Президент отметил, что борьба с коронавирусом не прекращается, поэтому до завершения эпидемии необходимо соблюдать общие санитарные требования, а также дополнительные профилактические меры в субъектах РФ. Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с COVID-19 при снятии ограничений.

Напомним, накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев до 23 мая продлил режим карантина в регионе.

По данным на 11 мая, число зараженных коронавирусом в России превысило 221,3 тыс. человек, а на Кубани количество инфицирвоанных достигло 2 тыс. человек.

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