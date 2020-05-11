Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая

Напомним, Путин с 28 марта объявил нерабочие дни, которые впоследствие продлили до 11 мая. В этот период регионы страны на свое усмотрение ввели ограничительные меры: например, на Кубани запретили людям выходить из дома без особой необходимости, остановили работу организаций разных сфер деятельности (торговля, услуги, общепит и т.д.), закрыли границы с соседними субъектами, ввели масочный режим.

11 мая на совещании по ситуации с распространением COVID-19 президент выступил с заявлением о прекращении нерабочих дней.

«С 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — цитирует Путина RT.

Политик уточнил, что прошлые шесть недель позволили замедлить распространение эпидемии, а также сформировать запас медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь пациентам с осложнениями.