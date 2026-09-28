Вакуумный стимулятор — это компактный интимный гаджет, который воздействует на клитор воздушными импульсами. Внешне он может замаскироваться под наушник или помаду и при этом оказаться устройством с десятком настроек. Несколько режимов, регулировка интенсивности, приложение, синхронизация со звуком, дистанционное управление — функций может быть больше, чем ожидаешь от такого небольшого прибора.

Юга.ру поговорили с владельцем краснодарского магазина «Стрелец 69» Михаилом Чибизовым о том, как выбрать вакуумный стимулятор и правильно за ним ухаживать. Самое важное о гаджете — в 10 карточках.