Как не ошибиться с выбором вакуумного стимулятора: 10 вопросов перед покупкой. 18+
Вакуумный стимулятор — это компактный интимный гаджет, который воздействует на клитор воздушными импульсами. Внешне он может замаскироваться под наушник или помаду и при этом оказаться устройством с десятком настроек. Несколько режимов, регулировка интенсивности, приложение, синхронизация со звуком, дистанционное управление — функций может быть больше, чем ожидаешь от такого небольшого прибора.
Юга.ру поговорили с владельцем краснодарского магазина «Стрелец 69» Михаилом Чибизовым о том, как выбрать вакуумный стимулятор и правильно за ним ухаживать. Самое важное о гаджете — в 10 карточках.
- С чего начать выбор вакуумного стимулятора?
Для первого знакомства выбирайте модель с мягкой съемной силиконовой насадкой, деликатным начальным уровнем и плавной регулировкой интенсивности.
Проще будет ухаживать за гаджетом с влагозащитой стандарта IPX7. Для зарядки одинаково удобны магнитный адаптер и обычный контактный USB. Главное — перед подключением к сети просушивайте разъем и контакты.
- Влияет ли форма гаджета на его характеристики?
Да, форма — это не только дизайн. Она влияет на хват, компактность, хранение и набор функций.
Например, Alggie Earphone («наушник Alggie») в форме беспроводного наушника весит около 26 граммов, компактно хранится и заряжается в кейсе.
Satisfyer Deep Kiss («глубокий поцелуй») напоминает помаду и предлагает 30 вариантов интенсивности.
Satisfyer Dreamy Sheep («мечтательная овечка») крупнее, удобно лежит в ладони и сочетает воздушные импульсы с отдельно управляемой вибрацией.
- Чем больше режимов, тем лучше?
Не обязательно. Для первого знакомства часто достаточно нескольких понятных режимов и возможности постепенно менять интенсивность.
Но приложение пригодится тем, кто хочет создавать собственные паттерны, синхронизировать работу со звуком или музыкой и передавать управление партнеру, в том числе на расстоянии.
Поэтому выбирать стоит не по количеству функций, а по тому, какой сценарий вам подходит: управление через приложение и вдвоем, тонкая настройка импульсов или сочетание воздушной стимуляции с вибрацией.
- Какие самые нестандартные функции встречаются у вакуумных стимуляторов?
У каждой модели необычные возможности устроены по-своему. Например, у BeYourLover Alggie Earphone («наушник Alggie») на корпусе пять готовых режимов, а приложение добавляет еще 11 вариантов плюс регулировку интенсивности, создание собственных паттернов, синхронизацию со звуком и музыкой и дистанционное управление партнером.
Satisfyer Deep Kiss («глубокий поцелуй») использует магнитный механизм. Положение мембраны меняется на трех уровнях, и для каждого доступно десять уровней интенсивности — всего 30 вариантов.
Satisfyer Dreamy Sheep («мечтательная овечка») сочетает два мотора, которыми можно управлять отдельно. Один отвечает за воздушную пульсацию (11 уровней), второй — за вибрацию (13 программ).
- Зарядка в кейсе — самый удобный вариант?
Это самый практичный вариант. Например, Alggie Earphone («наушник Alggie») работает по принципу беспроводных наушников: стимулятор помещается в кейс и питается через контакты. Полностью заряженный кейс может подзарядить устройство до трех раз.
Главное — возвращать стимулятор в футляр только после полного высыхания контактов.
- Что означают степени влагозащиты IPX6 и IPX7?
Устройство с IPX6 можно промыть под струей воды, но не погружать в нее. А IPX7 означает защиту даже при кратковременном погружении — такие модели можно использовать в душе или ванне, если это прямо разрешено инструкцией производителя.
При этом всегда нужно смотреть инструкцию конкретного устройства. Влагозащита стимулятора не распространяется на зарядный кейс, кабель и адаптер — их нужно держать сухими. Нельзя заряжать устройство сразу после мытья: сначала надо полностью высушить разъем или металлические контакты.
- Какой лубрикант подходит для вакуумного стимулятора?
Оптимальный вариант — лубрикант на водной основе. Небольшое количество наносят на край насадки и кожу, но не внутрь воздушной камеры.
Силиконовые смазки с силиконовыми насадками можно использовать только в том случае, если это прямо разрешено производителем: они могут повредить поверхность. Бытовые масла и кремы для таких устройств тоже не подходят.
- Как подготовить гаджет к первому использованию?
Сначала устройство нужно зарядить, осмотреть и очистить. Съемную силиконовую насадку достаточно промыть теплой водой с мягким мылом или обработать специальным клинером.
Кипятить или заливать гаджет агрессивными средствами не нужно.
- А что делать после?
После использования устройство выключают и отсоединяют от зарядки.
Насадку очищают теплой водой с мягким мылом или клинером. Корпус — в зависимости от уровня влагозащиты: водостойкий можно аккуратно промыть, устройство с защитой только от брызг — протереть влажной салфеткой.
Затем все нужно тщательно высушить, включая насадку, воздушную камеру, разъем и контакты. Кейс достаточно протереть мягкой слегка влажной салфеткой и вытереть насухо.
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- Как заказать вакуумный стимулятор анонимно?
В магазине «Стрелец 69» заказы упаковывают в нейтральную коробку без изображений и опознавательных знаков. Курьер не получает информацию о содержимом.
По Краснодару возможна доставка за один час. Заказы от 5000 рублей привозят бесплатно, для меньшей суммы стоимость рассчитывается по тарифу такси и зависит от района.
По России заказы отправляются СДЭК или «Почтой России». Транспортной компании потребуются контактные данные получателя, но упаковка и ее содержимое останутся конфиденциальными.
Самовывоз доступен ежедневно с 12:00 до 23:00 по двум адресам в Краснодаре: ул. Зиповская, 36 и ул. Западный обход, 45, стр. 1.